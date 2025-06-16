Нетаньяху не исключил смену власти в Иране в результате операции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что результатом военной операции «Народ как лев» может стать смена власти в Иране. Политическую обстановку в исламской республике он сравнил с поздним СССР и свержением Башара Асада в Сирии.

«Мы хотим добиться трех ключевых результатов: ликвидация ядерной программы, ликвидация возможности производить баллистические ракеты, уничтожение оси террора. Свержение иранского режима может стать результатом, потому что этот режим слаб»,— сказал Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале правительства Израиля).

По словам премьера, власти Ирана понимают, что их режим слабее, чем они думали. «Это видно и может дать результат. Никто не мог предсказать быстрое падение СССР, немногие предвидели свержение Башара Асада еще за несколько дней до того, как это случилось»,— добавил он.

Биньямин Нетаньяху также сказал, что Израиль дал шанс переговорам Ирана и США. В то же время, как добавил премьер Израиля, публично заявлял, что Израиль будет уничтожен.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев», в рамках которой наносит удары по ядерным и военным объектам Ирана. 15 июня Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% иранцев хотели бы свергнуть действующую власть.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Петр Бузлаев