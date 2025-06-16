Израиль подтвердил удар по штаб-квартире иранского гостелевидения
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что государственная телерадиокомпания Ирана была атакована армией страны. Он утверждает, что удару предшествовала масштабная эвакуация местных жителей. Об этом господин Кац написал в соцсети X.
Сейчас здание компании объято огнем. Видео, на котором запечатлена горящая штаб-квартира, было показано в эфире государственного телевидения. Департамент по связям с общественностью компании предупредил о возможных перебоях в работе радио и ТВ.
Удар по штаб-квартире был нанесен во время прямого эфира. На опубликованных кадрах видно, как после атаки произошло задымление, раздался взрыв. Ведущая, одетая в хиджаб, покинула кадр.
О военном конфликте Ирана и Израиля — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».