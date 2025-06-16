NourNews: Израиль атаковал штаб-квартиру иранского государственного телевидения

Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Об этом сообщает агентство NourNews.

«Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран подверглась атаке агрессора»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале NourNews.

В следующем посте NourNews разместила видео, на котором засвидетельствована атака на телестудию. На видео видно, как по студии был нанесен удар. Произошло задымление, после чего ведущая покинула кадр.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовала жителям определенных районов Тегерана эвакуироваться в преддверии израильских ударов. В ЦАХАЛ предупредили о готовящихся атаках на военную инфраструктуру иранского режима в определенных районах столицы.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Анастасия Домбицкая