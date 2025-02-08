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Коммерсантъ FM
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Коктейли смешались с пивом

Продажи легких спиртных напитков резко сократились

Спрос на алкогольные коктейли по итогам прошлого года сократился на 27,6%. Это худший результат среди всех категорий спиртного. Тренд объясняется ростом стоимости коктейлей после почти четырехкратного повышения акцизов в прошлом году. Потребители переориентируются на другие виды алкоголя, а производители вовсе отказываются от выпуска коктейлей или заменяют их пивными напитками. В будущем этот формат может полностью исчезнуть.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи алкогольных коктейлей в России за 2024 год сократились на 27,6% год к году в натуральном выражении и на 4,8% в денежном, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Это самое большое падение среди всех категорий алкоголя. Продажи в сегменте в целом, по данным экспертов, за 2024 год выросли в натуральном выражении на 3,9% год к году, в денежном — на 12,9%.

Резкое падение продаж алкогольных коктейлей эксперт пивного рынка Алексей Небольсин связывает с прошлогодним повышением акциза. Его размер с мая 2024 года составляет 141 руб. за 1 л продукции. Ранее ставка составляла 514 руб. за 1 л безводного спирта, или около 36 руб. за 1 л напитка крепостью 7%. Это привело к резкому подорожанию слабоалкогольных напитков, поясняет управляющий директор компании «Мегапак» (бренды Hooper's Hooch, Black Russian, Manchester) Андрей Богачев. Сейчас, по его словам, коктейли продаются в среднем за 200–250 руб. за банку. 40-градусная водка стоит от 350 руб. «В таких условиях потребитель часто не готов приобретать коктейли»,— считает эксперт.

Продажи крепкого алкоголя за прошлый год действительно показали рост: рома — на 23,3% год к году в натуральном выражении, виски — на 18,5%, джина — на 12,8%, текилы — на 12,3%, по данным компании «Нильсен». Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не исключает, что часть потребителей перешла и на другие виды алкоголя — например, игристые вина в банках (для них акциз составляет 119 руб. за 1 л, крепость — 12–12,5%). Этот формат на рынке считают одним из драйверов сегмента. Согласно Росалкогольтабакконтролю, за 2024 год в рознице реализовано 23,5 млн дал игристых вин, на 8,6% больше год к году.

Господин Богачев указывает, что его компания за 2024 год сократила производство слабоалкогольных коктейлей на 60%, и не исключает, что в скором времени их выпуск может полностью остановиться. Тренд стал общим для рынка.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в России за 2024 год было произведено 9,8 млн дал слабоалкогольной продукции, год к году показатель сократился на 56,1%. В январе 2025 года выпуск продукции снизился в 76 раз год к году, до 11,5 тыс. дал, говорит Павел Шапкин.

Часть производителей, по мнению Алексея Небольсина, начала выпускать алкогольные коктейли в виде пивных и схожих напитков. Подход требует частичной смены рецептуры, отмечает господин Богачев. МПБК «Очаково» в августе 2024 года получил декларацию о соответствии на пивной напиток со вкусом джин-тоника, следует из данных Росаккредитации. Ранее комбинат выпускал коктейль со схожими характеристиками. Летом предприятие также зарегистрировало пивные напитки со вкусами водки и клюквы, водки и смородины и водки и лимона.

Производство пива за 2024 год, по данным Росалкогольтабакконтроля, выросло на 10,3%, до 788,9 млн дал. Сидр, пуаре и медовуха, объединенные в общую категорию, прибавили 43,8%, до 14,3 млн дал. По данным компании «Нильсен», натуральные продажи пива за прошлый год выросли на 4,5%, сидра — на 15,6%.

Андрей Богачев предполагает, что сегмент алкогольных коктейлей продолжит сжиматься: в рознице останется лишь наиболее востребованная потребителем продукция. Могут сохраниться, по его словам, классические варианты — например, джин-тоник. Павел Шапкин не исключает, что формат коктейлей в принципе уйдет с алкогольного рынка. «Если не появится популярный продукт, способный выдержать давление акциза, шансов у категории нет»,— констатирует он.

Владимир Комаров

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