Очистным капнуло в инвестпрограммы

В рамках федпроекта «Вода России» на строительство и реконструкцию сооружений для очистки коммунальных сточных вод будут направлены 70 млрд руб.— опубликовано постановление правительства, описывающее правила выделения субсидий регионам на эти цели. «Точечные» инвестиции правительства в строительство очистных сооружений в условиях жесткого бюджета призваны снять самые острые проблемы водоканалов, накопленные за 15 лет недофинансирования отрасли,— те, которые рост тарифов ЖКХ в ближайшие три года решить не позволит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы выделенные деньги не разошлись бесследно, правительство отберет немного проектов очистных в опорных населенных пунктах и обещает следить за каждым рублем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чтобы выделенные деньги не разошлись бесследно, правительство отберет немного проектов очистных в опорных населенных пунктах и обещает следить за каждым рублем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство опубликовало постановление, которое вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Ее дополнили правилами субсидирования мероприятий по строительству и реконструкции водоочистных сооружений в рамках федпроекта «Вода России» (действует с 1 января 2025 года, входит в нацпроект «Экологическое благополучие»). Господдержка будет предоставляться на строительство и реконструкцию очистных сооружений, расположенных в опорных населенных пунктах. На эти цели в ближайшие пять лет планируется направить 70 млрд руб.

На субсидии смогут рассчитывать объекты, прошедшие отбор заявок в Минприроды по ряду критериев.

В частности, проект должен относиться к объектам первой категории воздействия на окружающую среду и быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года.

Кроме того, он должен иметь комплексное экологическое разрешение, а работы по проекту должны завершиться до 1 декабря 2030 года.

В числе критериев — эффективность проекта и динамика изменений в субъектах РФ — участниках «Инцидента» (так в Белом доме называют модельные совещания по решению конкретных проблем) №55 «Очистные сооружения».

Еще одно важное условие — в регионе параллельно должны вестись мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений за счет региональных и внебюджетных средств.

Как подчеркнул профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правительства, где обсуждалось постановление, контроль расходов будет строгим, а «завершенным объект будет признаваться только после получения от Росприроднадзора подтверждения нормативной очистки сточных вод».

Отметим, ФП «Вода России», как и «Оздоровление Волги» до него — проекты, призванные решить силами федерального центра хотя бы самые острые проблемы, накопленные в предыдущие периоды. Если волжский проект должен был замедлить приближение реки, протекающей через половину промышленных регионов России, к стадии экологической катастрофы, копившейся еще с советских времен, то ФП «Вода России» призван снять проблемы, накопленные уже в новейшей истории. Дело в том, что с 2010-х годов из социальных соображений Кремль настаивал на ограничении роста тарифов ЖКХ уровнем инфляции. При этом в общем пуле «тарифов ЖКХ» поставщики тепла и энергии как монополисты, зависимые при этом от цен на топливо, пользовались большей свободой в «расторговке» тарифных решений, а общий индекс их роста ниже инфляции достигался ограничением увеличения тарифов водоканалов (как правило, муниципальных — у самих же муниципалитетов бюджеты не позволяли инвестировать в очистные сооружения). Накопленное недоинвестирование и вынудило правительство согласиться на опережающий инфляцию рост цен на услуги ЖКХ в ближайшие три года (см. “Ъ” от 30 сентября 2024 года), а решение самых острых проблем в этой сфере, которое рост тарифной выручки не покрывает,— включить в федеральный проект, выделив на эти цели 70 млрд руб.

При этом закрыть все проблемные места отрасли эти меры не позволят.

В число проектов, которые смогут претендовать на финансирование государства, войдут в общей сложности 220 объектов, сообщили “Ъ” в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Поэтому охват нового федпроекта будет узким: «Это менее 20% городов страны, а в среднем одно очистное сооружение первой категории в зависимости от мощности может стоить 5–7 млрд руб. Экономика у водоканалов при этом отрицательная, они не рентабельны (особенно в малых городах)».

Профинансировать за счет тарифных источников строительство очистных сооружений также проблематично, указывает директор Института проблем естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов: «Для модернизации коммунальной инфраструктуры в России требуется 4,5 трлн руб., а для этого пока источников не прослеживается». Впрочем, контроль за использованием прибыли от роста тарифов будет ужесточен (см. “Ъ” от 11 марта).

Анна Королева, Олег Сапожков