ФАС ускоряет тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточит контроль за исполнением инвестиционных программ регулируемых организаций. Это будет сделано для своевременного обновления коммунальной инфраструктуры в стране — в ряде регионов износ сетей достигает уже 80%. Для не исполняющих принятые планы ведомство намерено ускоренно пересматривать тарифы, исключая практику беспроцентного кредитования за счет потребителей. При этом для синхронизации процессов служба установит единые сроки разработки схем коммунальной инфраструктуры, инвестпрограмм и тарифообразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФАС усилит контроль за реализацией инвестиционных программ, сократив сроки корректировки тарифов в случае невыполнения заявленных организациями планов. Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Сейчас корректировка тарифов учитывается на год, следующий за годом, в котором реализовывалась инвестпрограмма. Это экономически выгодно регулируемой организации, отмечают авторы документа. По новым правилам изменения в тарифы для нарушающих планы будут вноситься до 20 июня года, следующего за годом реализации инвестпрограммы, и уже с 1 июля учитываться в тарифах. Таким образом ФАС исключит практику беспроцентного кредитования регулируемых организаций за счет потребителей.

Потребность в изменениях объяснена высоким износом коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, замены ждут более 40% линейных объектов сферы ЖКХ (391 тыс. из 940 тыс. км сетей). Это 43,4% сетей водоснабжения (249 тыс. из 574 тыс. км), 30% сетей теплоснабжения (50 тыс. из 167 тыс. км), 46% сетей водоотведения (92 тыс. из 199 тыс. км). В ряде регионов износ достигает 80%, а инвестпрограммы в целом по стране выполняются не более чем на 60%.

ФАС предлагает привести тарифный календарь к единому формату и утверждать тарифы в электроэнергетике и в ЖКХ до 1 декабря (сейчас в ЖКХ — до 20 декабря). Как и прежде, тарифы будут вступать в силу с 1 июля следующего года. «Практика 2022 года показала целесообразность переноса предельных сроков принятия тарифных решений в тепло-, водоснабжении и водоотведении, в сфере твердых коммунальных отходов на более ранний срок»,— отмечают в ФАС. Процессы привлечения инвестиций будут также синхронизированы с регулированием — компании смогут учитывать утвержденные тарифы при разработке программ. Регионы же смогут принимать «взаимоувязанные технические, тарифные и инвестиционные решения», формировать индексы изменения размера платы за коммунальные услуги «с учетом максимально возможных инвестиций в коммунальную инфраструктуру», следует из пояснительной записки к проекту.

В правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, схем в области обращения с отходами будут включены результаты техобследования коммунальной инфраструктуры, предложения по ее строительству и модернизации — на их основе и разрабатываются инвестпрограммы. Согласно проекту, в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек схемы должны утверждаться и актуализироваться не позднее 1 июля, свыше 500 тыс. человек — не позднее 1 августа. Схемы будут действовать со следующего после утверждения года.

Проекты инвестиционной и производственной программ регулируемые организации будут направлять на утверждение в профильные ведомства до 1 мая. При необходимости изменения в программы можно внести до 30 августа. Отраслевые регуляторы должны утвердить программу до 25 октября. Об исполнении инвестпрограммы за предыдущий год организации отчитаются до 1 мая — эти данные и будут учтены в тарифах с июля.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов отмечает, что проект ФАС ужесточает дисциплину при выполнении инвестпрограмм, что мотивирует регулируемые организации к вводу объектов инфраструктуры в срок. «При срыве сроков ФАС мгновенно учтет неисполнение программы и пересмотрит тариф, но после введения объекта также обещан пересмотр»,— объясняет эксперт. По его словам, причины неисполнения программ могут быть разные — от проблем с подрядчиком до длительных согласований: регулируемым организациям придется тщательнее планировать программы.

Руководитель энергетической и административной практики юридической компании «Митра» Батрадз Мецаев считает, что эффект от проектируемых изменений носит долгосрочный характер и связан скорее с модернизацией инфраструктуры, чем с тарифными последствиями для потребителей. «Регулируемые организации получат стимул к более ответственному выполнению обязательств по модернизации инфраструктуры и смогут расставлять приоритеты при обновлении основных средств»,— говорит эксперт.

Диана Галиева