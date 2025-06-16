Neuralink вживили конкуренцию

В Китае впервые успешно внедрили мозговой чип человеку. До этого подобные клинические испытания удавались только американской компании Neuralink Илона Маска. Пациент «Центра передового опыта в области науки о мозге и интеллектуальных технологий» (CEBSIT) при Академии наук Китая потерял все четыре конечности 13 лет назад. В конце марта ему вживили мозговой чип, и уже через неделю он смог играть в гоночные игры и шахматы на компьютере, управляя устройством «с помощью мысли». Как пишет издание Global Times, инфекций или отказа электродов исследователи до сих пор не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Китайский имплант самый маленький в мире. По сравнению с разработкой Neuralink чип в пять раз меньше и в 100 раз более гибкий. Но больший интерес вызывают другие детали, отмечает директор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов: «Меньше не значит лучше, потому что эти импланты ставятся на моторную кору головного мозга, и она достаточно большого размера. Здесь главным критерием является все-таки не размер чипа или электродов, а то, сколько команд они могут считывать с коры головного мозга, то, насколько хорошо эти электроды могут жить в организме на протяжении 5-15 лет.

Например, если парализованный пациент управляет без проблем и без задержек компьютером, это очень большой шаг вперед для таких людей. В Китае существуют очень мощные исследовательские базы по всему, что касается материалов, причем как на микро-, так и на наноуровне. Иногда матрицы вставляются в кору головного мозга с иголочки, иногда они подшиваются к коре, это, например, подход Neuralink, а бывает подход, когда это такие пленки гибкие, которые укладываются в головной мозг и фактически его не травмируют».

В планах китайских разработчиков мозгового чипа дать пациенту возможность захватывать и держать чашку, управляя роботизированной рукой. Исследователи заявляют, что продукт может выйти на рынок через три года. Для компании Neuralink Илона Маска это повод ускорить развитие, считает руководитель департамента нейротехнологий компании «Моторика» Юрий Матвиенко: «Это гонка технологий имплантируемых устройств, которые позволяют за счет своих размеров меньше травмировать биологические среды. Соответственно, чем меньше сам электрод, тем меньше он травмирует мозг. Помимо технологий и биосовместимости, есть быстрое внедрение на рынок. Эта задача состоит из трех основных блоков — технологии, медицина и государственный уровень — и здесь китайцы проработали все три позиции.

12 марта 2025 года Национальное управление безопасности здравоохранения Китая утвердило руководство по ценообразованию медицинских услуг для BCI, они ввели отдельные две позиции — это плата за инвазивную имплантацию BCI и плата за обслуживание BCI, что входит в медицинские услуги. Это позволит рынку быстрее развиваться. Когда появляются двое игроков на площадке, которые дышат друг другу в спину, они постараются быстрее вывести на рынок продукт. Все зависит от выборки и получения обратной связи после клинических исследований, которые они должны провести с пациентами, страдающими различными заболеваниями, которые требуют имплантации данных систем. Далее они должны пройти путь регистрации медицинского изделия и его разработки. Поэтому выйдет ли реально в 2028 году такое устройство, нужно еще посмотреть».

В начале месяца, как сообщает Bloomberg, компания Neuralink привлекла $650 млн на развитие мозговых имплантов. Сам стартап оценили в $9 млрд.

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Анжела Гаплевская