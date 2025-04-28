Зарубежные СМИ: Как развивается технологическое противостояние Китая и США?

В Китае готовятся к выпуску самого мощного в мире процессора для работы с искусственным интеллектом. Чип разработала Huawei и презентует его в конце весны, сообщают источники The Wall Street Journal. Микросхема Ascend 910D, название которой переводится как «Подъем», по всем параметрам превосходит прямого конкурента — американскую Nvidia и ее продукт H100. Huawei поставляет процессоры предыдущих версий для крупного китайского бизнеса. Среди покупателей, например, холдинг ByteDance, владеющий соцсетью TikTok. Однако эти микросхемы пока уступают Nvidia по производительности, пишут СМИ. На фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном новинка от китайского техногиганта привлекает особое внимание. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

В начале апреля Пекин ввел 125-процентные пошлины на поставки товаров из США. На этом фоне дела у Huawei пошли в гору — местный бизнес и государственные организации увеличили закупки микросхем серии SND. Как отмечает The Wall Street Journal, китайскому производителю уже удалось сократить отставание от конкурентов из США всего до нескольких лет. И это несмотря на американские санкции, введенные в отношении Huawei в 2019 году, и ограничение доступа к литографическому оборудованию на Тайване, добавляет издание.

Вашингтон пытается остановить технологическое развитие Китая и другими способами. Например, экспорт американского чипа H100 в КНР был полностью запрещен еще в 2022-м. Как пишет Reuters, больше всего власти США обеспокоены из-за разработок Пекина в области искусственного интеллекта, особенно если они касаются военного сектора. Кроме того, две недели назад Белый дом ограничила экспорт продукции Nvidia в Китай. В результате калифорнийский техногигант потерял около $5,5 млрд.

На закрытии торгов в воскресенье котировки Nvidia на американских фондовых рынках упали почти на 2%. Как отмечает Investing.com, это произошло как раз на фоне новостей о разработке передового процессора от Huawei. Также отраслевой портал утверждает, что, несмотря на тарифные ограничения, китайские производители все равно используют лазейки, например, для поставок микросхем высокоскоростной памяти.

При этом Китай мог уже негласно освободить часть американского импорта от пошлин, об этом в пятницу сообщал телеканал CNN. Прежде всего речь идет как раз о полупроводниках. А в понедельник постоянный представитель КНР при ООН заявил журналистам, что Пекин открыт для переговоров с Вашингтоном по вопросам таможенных пошлин. По его словам, главное, чтобы диалог прошел в атмосфере взаимного уважения.

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