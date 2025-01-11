Neuralink вживила третий чип

Третьему человеку вживили мозговой имплант от Neuralink. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в интервью маркетинговой группе Stagwell. По его словам, в наступившем году чип получат еще около 25 человек. Впервые Neuralink вживил свою разработку почти год назад — 28 января 2024-го. На момент проведения операции пациент был парализован более восьми лет. При помощи импланта участник эксперимента смог пользоваться компьютером — чип считывает мозговую активность и трансформирует ее в команды для устройства. Уже спустя полтора месяца после операции мужчина рассказал, что с помощью технологии научился управлять ноутбуком и играть в шахматы силой мысли.

Илон Маск прогнозировал, что использование людьми таких устройств в будущем станет нормой жизни. Нейрофизиолог, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин допускает такое развитие событий. Однако пока неизвестно, как долго чип может находится в мозге человека, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Устройство состоит из чипа, с которым связаны сотни тончайших проволочек. Все это с помощью робота-хирурга вживляется в мозг человека, и дальше система настраивается на активность нервных клеток. Можно сбрасывать сигнал на компьютер, управлять мышкой, управлять клавиатурой, можно управлять железной рукой. Но, конечно, подобного рода технологии — только для клиники, и здоровому человеку никто чипы вживлять в мозг никто не собирается.

А вот в клинике это все важно. То, что сейчас делают Neuralink и другие аналогичные компании, это, можно сказать, пилотные исследования. Но мы надеемся, что через несколько лет все масштабируется, и тогда тысячи пациентов с параличом получат подобную помощь. Для человека здорового подобного рода технологии могут применяться, что называется, неинвазивно, когда на голову надевается шлем, записывается энцефалограмма прямо с поверхности кожи, и тоже можно организовывать обратную связь с компьютером.

В принципе, есть данные, что это в некоторой степени помогает ускорять процесс обучения, но это совсем другие технологии. А то, что делает Neuralink, это, конечно, вживление. И здесь пока одна из самых больших проблем состоит в том, что такие чипы и электроды не могут слишком долго находиться в мозге человека, они, что называется, "зарастают" глиальными клетками, и начинаются процессы нейровоспаления. Мы сейчас пока не очень понимаем, насколько это все долго может сохраняться, но есть надежда, что все-таки не меньше двух-трех лет. У нас в стране подобного рода работы, конечно, тоже ведутся. Например, исследования Михаила Лебедева или Александра Каплана».

По состоянию на конец 2024 года, стоимость проекта Neuralink оценивалась примерно в $5 млрд. Информация о новых пациентах подогревает интерес инвесторов, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «В Neuralink уже вложено, по-моему, $687 млн, из которых более $50 млн — в 2024 году. И это уже то ли пятый, то ли шестой раунд вложений. Конкуренты тоже не жалуются на отсутствие денег, но все-таки это меньшие суммы. По-моему, в крупнейших конкурентов вложено порядка $50-100 млн, а их уже около десятка.

Маск фактически первым рапортует о практическом успехе: третий пациент с внедренным имплантом благополучно мыслит и действует. Это рисует перспективу дальнейшей концентрации новых технологий в руках очень небольшого количества сверхкомпаний, вроде компаний бигтеха. Сегодняшними лидерами искусственного интеллекта являются всем известные Microsoft, Google, Amazon, Apple. А остальные, так называемые независимые игроки или просто менее крупные компании, конечно, отстают от них на порядок.

Есть ли у Маска преимущество? С его колоссальными ресурсами в виде проекта в области искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, космических проектов, конечно, он сразу получит доступ к колоссальным аудиториям пользователей, абонентским базам и так далее, в общем, к большому потребительскому рынку. И совершенно не исключено, что с самого начала рынок этот будет очень концентрированный, тем более что, скажем, у Маска есть политический ресурс — понятно, что в этой новой сфере многое будет зависеть от разрешений».

Прежде зарубежные СМИ писали, что во время экспериментов ученые Neuralink убили около 300 овец, свиней и обезьян, а всего от их действий пострадало 1,5 тыс. животных. Компания обвинения отвергала. В свою очередь, по информации The Guardian, министерство сельского хозяйства США все же начало расследование.

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Ольга Крупеник