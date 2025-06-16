ЦАХАЛ рекомендовал жителям Тегерана срочно эвакуироваться в преддверии ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовала жителям определенных районов Тегерана эвакуироваться в преддверии израильских ударов. С предупреждением о готовящихся атаках выступил представитель ЦАХАЛа Камаль Пинхаси.

«Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть указанную территорию в Дистрикте 3 Тегерана,— говорится в заявлении Камаля Пинхаси, размещенном в соцсети X.— В ближайшие часы израильская армия будет осуществлять боевые действия в этом районе, атакуя военную инфраструктуру иранского режима, как делала это в последние дни по всему Тегерану».

К сообщению израильского представителя также прикреплена карта. На ней отмечена область, откуда ЦАХАЛ рекомендует произвести срочную эвакуацию.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Анастасия Домбицкая