Зарубежные СМИ: Как атаки Израиля могут сказаться на ядерной сделке Ирана и США?

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал в том числе ядерные объекты Исламской Республики. В результате авиаударов, по данным источников Reuters, погибло практически все руководство Корпуса стражей Исламской революции — 20 высокопоставленных командиров. В том числе глава подразделения Хоссейн Салами и командующий ВВС Амир-Али Хаджизаде, а также шесть физиков-ядерщиков. В субботу, 14 июня, вооруженные силы Ирана также подтвердили гибель двух заместителей начальника Генштаба. Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что это может сказаться на переговорах Вашингтона и Тегерана о ядерной сделке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильские удары подорвали военное и ядерное лидерство Ирана, утверждает агентство Reuters. И возможности Тегерана нанести соразмерный удар ограничены: ЦАХАЛ уничтожил военных командиров и высокопоставленных ядерщиков Исламской Республики. Иран не готов к полномасштабной войне, приводит агентство в том числе мнение неназванных местных чиновников. При этом атаки знаменуют значительную эскалацию, а соседи по Персидскому заливу опасаются распространения конфликта.

Bloomberg напоминает, что Биньямин Нетаньяху на протяжении трех десятилетий утверждал, что главная угроза существованию Израиля — это ядерная программа Ирана. Наконец он атаковал ее. Тем временем должны были продолжиться непрямые переговоры между Исламской Республикой и США, шестой раунд по ядерной сделке запланирован на воскресенье, 15 июня. Но после атак Израиля иранский депутат по гостелевидению заявил, что встречи с Вашингтоном в такой момент «бесполезны», и приостановить их будет логичным решением.

Соединенные Штаты, в свою очередь, заявили, что не принимали участия в первых атаках Израиля и предостерегли Иран от ответных действий против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Сам Дональд Трамп не выходил перед телекамерами в пятницу вечером. Белый дом сообщил, что заявлений и не планировалось.

Однако президент США якобы дал телефонные интервью нескольким журналистам. В частности, корреспондент телеканала CNN Дана Баш утверждает, что Трамп в разговоре с ней рассказал о гибели всех переговорщиков от Ирана, с которыми он «имел дело». По ее словам, он не ответил прямо, случилось ли это при атаках Израиля, но пошутил, что смерть «не наступила от коронавируса или гриппа».

И, по информации Financial Times, Вашингтон знал об атаках Израиля. Накануне ударов часть персонала американских дипмиссий эвакуировали с Ближнего Востока. При этом иностранные дипломаты в Тегеране не придали этому значения. И Соединенные Штаты перед новой решающей встречей по ядерной сделке в то же время сумели успокоить Тегеран, считают собеседники газеты. В Иране верили, что пока продолжаются ядерные переговоры, Дональд Трамп будет удерживать своего союзника от любого нападения.

Axios приводит комментарий главы Белого дома, по его мнению, массированные авиаудары Израиля повысили шансы на заключение ядерной сделки. Об этом Трамп сказал изданию, направляясь на стратегическую сессию по Ирану. Также передаются слова неназванного американского чиновника, якобы спецпосланник Стив Уиткофф все еще рассчитывает, что встретится с иранской делегацией в воскресенье, 15 июня.

Надземная часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран, была уничтожена, электроинфраструктура на объекте также разрушена, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании ООН. Внутри ядерного объекта в Натанзе было зафиксировано радиоактивное загрязнение. Однако за его пределами превышение допустимых норм не зафиксировано, сообщили в МАГАТЭ. По словам Рафаэля Гросси, установка по обогащению урана в Фордо не была поражена. В субботу, 14 июня, в ЦАХАЛ сообщили, что очередные авиаудары уничтожили мощности по производству и обогащению урана в иранском Исфахане.

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