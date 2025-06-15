«Будущее ядерной программы Ирана под большим вопросом»

Тегеран готов заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие у него ядерного оружия. Однако право использовать атомную промышленность у Ирана должно остаться, заявил глава МИДа Ирана Аббас Арагчи. Министр также сообщил о том, что Исламская Республика не будет наносить удары по Израилю, но только в случае ответного прекращения атак с его стороны. В МИДе заявили, что еврейское государство своими действиями намеренно срывает переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Ведущая “Ъ FM” Марина Старостина обсудила ситуацию с востоковедом Русланом Сулеймановым.

— Означает ли заявление главы МИДа Ирана, что Израиль добился своих целей?

— Мы не знаем, какие конкретные цели были у израильского руководства, потому что, если исходить из того, что еврейское государство намеревалось уничтожить полностью ядерную программу, то едва ли эта цель была достигнута в последние дни. У Ирана, согласно многочисленным отчетам международных наблюдателей, есть много ядерных объектов и под землей. Израилю вряд ли удалось их достигнуть. Но в целом, конечно, это повлияло на переговорные позиции, на будущее развитие ядерной программы. Скажем так, она сильно пошатнулась, и ее будущее, ее развитие сейчас под большим вопросом. Но я бы не стал однозначно говорить, что Израилю удалось достигнуть своих целей, потому что мы не знаем, была ли цель просто нанести какой-то упреждающий удар или полностью уничтожить ядерную программу. Вторая цель точно не была достигнута.

— А как может измениться теперь иранская ядерная программа?

— Происходящее уже заставило иранские власти пересмотреть свои планы относительно обогащения урана, того, что происходило в последние годы. После того как Соединенные Штаты при первом президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из ядерной сделки, Тегеран действительно сильно приблизился к обладанию ядерных бомб, сейчас эти планы как минимум будут пересмотрены. Эта программа будет приостановлена хотя бы потому, что очень многие специалисты, которые ею занимались, были просто убиты в ходе израильских атак. Но, опять же, не стоит говорить о том, что Иран полностью откажется от ядерной программы.

Очень часто проводят параллели с тем, что было с иракской ядерной программой в 1980-е годы после упредительных ударов Израиля. Так вот, согласно многочисленным документам, которые были раскрыты после свержения режима Саддама Хусейна, Ирак после израильских ударов стал еще больше наращивать свою ядерную программу. И я думаю, сейчас такие жесткие, если так можно выразиться, ястребиные настроения в Иране, превалируют.

И, конечно, Тегеран точно полностью не откажется от своей ядерной программы.

— Как скоро, по вашему мнению, могут возобновиться переговоры?

— Я думаю, что они могут возобновиться в ближайшее время. Мы видим, что со стороны Ирана есть готовность к этим переговорам. Он не в том положении, чтобы вести какую-то долгую изнурительную войну, войну на истощение. Многое сейчас будет зависеть от позиции Соединенных Штатов. Трампа отличает и неопределенность. Многие даже, по-моему, в Белом доме до конца не понимают, а чего он хочет на самом деле: договориться с Ираном или уничтожить исламский режим в Тегеране. Но если прослеживать какую-то логику, то в последние недели и месяцы Трамп все-таки, скорее, был склонен к переговорам. Несмотря на то, что сегодня по понятным причинам в Омане не состоится шестой раунд переговоров, который был запланирован уже давно, но в ближайшие дни, может быть, недели, я думаю, очередной раунд американо-иранских переговоров, вполне возможен.

— Как, по вашему мнению, последние события могут отразиться на внутриполитической ситуации в самом Иране?

— Если посмотреть на подобные эскалации, которые происходили с участием Исламской Республики в последние годы, например, те же обострения между Ираном и Израилем в апреле и октябре прошлого года, то большинству ее жителей как-то, в общем, было все равно. Потому что иранцы главным образом озабочены своими собственными проблемами: экономическим кризисом, высокой инфляцией и так далее. Но вот то, что произошло в последние дни, а именно: гибель большого числа мирных жителей, конечно, сплачивает местное население вокруг властей, пусть, может быть, утративших популярность в последние годы. Но сейчас, когда страна объединяется вокруг общего врага и общей угрозы, то, конечно, иранские власти укрепят свои позиции. Также будет происходить обновление, «омоложение» элит. Вместо погибших иранских генералов придут новые представители КСИР, так называемое молодое поколение. Несмотря на свой возраст, они как раз считаются более жесткими и более консервативными. Так что, думаю, мы увидим ужесточение иранской, если не внутренней, то внешней политики точно.

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