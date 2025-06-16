Власти Венгрии пригрозили прекратить поставки энергии на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна является одним из основных поставщиков энергии для Украины, и отметил, что 40–42% украинского импорта электроэнергии поступает из Венгрии. Он предупредил, что если Евросоюз откажется от российских энергоносителей, то Венгрия может прекратить поставки.

«Если поставки в Венгрию окажутся под угрозой, экспорт на Украину также окажется под вопросом»,— отметил господин Сийярто. Министр подчеркнул, что страна готовится к длительной борьбе, а правительство Венгрии готово защищать суверенитет и энергетическую безопасность страны (цитата по Mandiner).

Он сказал это на пресс-конференции, посвященной министерским переговорам по плану Европейской комиссии об отказе от российских источников энергии. Сегодня, 16 июня, Венгрия и Словакия наложили вето на эти намерения. Впрочем, по словам господина Сийярто, несмотря на протест двух стран, Еврокомиссия все равно хочет реализовать этот план как можно быстрее, потому что «Брюссель лег под Киев».