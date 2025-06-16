Что известно о новой главе MI6 Блейз Метревели

15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил офицера Блейз Метревели главой Ми-6. Она сменит уходящего в отставку Ричарда Мура осенью, став первой женщиной-руководителем британской внешней разведки. Подробности биографии госпожи Метревели — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блейз Метревели

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP Блейз Метревели

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP

Родилась в июле 1977 года в Великобритании. По данным СМИ, имеет грузинские корни. Метревели — исконно грузинская фамилия, ее происхождение относится к региону Рача на западе страны. В 1990-х окончила Пембрук-колледж в Кембридже, где изучала социальную антропологию и занималась академической греблей.

В 1999 году стала кадровым сотрудником службы внешней разведки MI6. Большую часть 26-летней карьеры провела в командировках на Ближнем Востоке и в Европе. Также занимала руководящие должности в MI5 — агентстве внутренней безопасности и контрразведки Великобритании.

В последние годы была гендиректором по технологиям и инновациям в MI6. По данным СМИ, занималась разработкой высокотехнологичного шпионского программного обеспечения и устройств для помощи союзникам, в том числе Украине, в секретных операциях. В июне 2024 года стала кавалером ордена Святых Михаила и Георгия «за заслуги перед британской внешней политикой».