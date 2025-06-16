Возможной причиной крушения Boeing 787 в Индии считают отказ двигателей

Аналитики и СМИ выдвигают разные предположения о причинах крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое произошло 12 июня в Индии. По мнению независимого авиационного эксперта, бывшего пилота American Airlines Стива Шрайбера, крушение может быть связано с отказом обоих двигателей. Другие аналитики также считают это вероятной причиной — в частности, об этом может свидетельствовать необычный гул при взлете. Однако в таком случае встает вопрос, как могли перестать работать сразу оба двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Одна из версий состоит в том, что причиной этого мог стать отказ системы электропитания двигателей. Аналитики отмечают, что Boeing 787 Dreamliner — более «электрический» самолет, чем многие другие: часть функций, обычно выполняемых пневматическими и гидравлическими системами, заменены электрическими.

Ранее господин Шрайбер предполагал, что причиной катастрофы могла быть ошибка второго пилота, который вместо того, чтобы убрать шасси, случайно поднял закрылки. «Это бы объяснило, почему самолет просто перестал лететь»,— отметил он. Однако после дополнительного изучения видео и других свидетельств с места происшествия господин Шрайбер изменил свое мнение.

Эксперты отмечают, что крушения почти сразу после взлета (самолет рухнул через минуту полета) раньше случались довольно часто. Однако в последние годы после изменения требований к перелетам и улучшения обучения пилотов такие случаи стали очень редки.

Точные выводы о причинах катастрофы можно будет делать после завершения расследования, которое ведет индийское Управление по расследованию авиационных инцидентов. После крушения был найден черный ящик самолета, что должно помочь в расследовании. Министерство авиации Индии уже начало проверку всех самолетов Boeing 787, используемых местными авиакомпаниями.

Яна Рождественская