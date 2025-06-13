Черный ящик обнаружен после крушения самолета в индийском Ахмадабаде

В индийском Ахмадабаде после крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner найден один из черных ящиков, пишет Hindustan Times. По данным издания, в нем могут храниться сведения о причине катастрофы. Второй черный ящик обнаружить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Самолет авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибли не менее 290 человек, свыше 60 человек госпитализированы. Из пассажиров самолета выжил только один человек.