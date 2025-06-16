Иран назвал бессмысленными переговоры с США во время атак со стороны Израиля

Переговоры с США по иранской ядерной программе не имеет смысла продолжать, пока Израиль атакует Иран, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. По его словам, Вашингтон должен дать четкую оценку действиям израильских сил и осудить операцию ЦАХАЛа.

«В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле»,— сказал Эсмаил Багаи на пресс-конференции.

На сегодняшний день Израиль провел пять раундов переговоров с США для заключения новой ядерной сделки, необходимой для ограничения обогащения урана Исламской Республикой. Запланированная на 15 июня встреча сторон была отменена, поскольку за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Взаимные атаки продолжаются четвертый день.

Израиль заранее предупредил США о планах атаковать Иран, а Вашингтон не стал осуждать действия ближневосточного союзника. При этом в администрации Дональда Трампа подчеркнули, что американская сторона не вовлечена в военную операцию против Исламской Республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян