Автомобилям прокладывают серые маршруты

В Россию стали завозить меньше новых машин. Импорт автомобилей упал на 70% по сравнению с маем 2024 года, но при этом выросли поставки по альтернативным каналам, подсчитали аналитики «Автостата». И не только премиального, но и среднего сегмента. Купить машину за границей даже с комиссией за перегон оказывается дешевле, чем у официальных дилеров. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти 18 тыс. новых легковых машин ввезли за последний месяц в Россию. И 41% из них — по альтернативным каналам. Это рекорд для рынка. Такого поворота не ожидали ни власти, ни тем более официальные дилеры. Поэтапный утильсбор как раз и направлен на сокращение экспансии иностранных брендов и поддержку отечественных автопроизводителей. Но в законе осталась лазейка: новые правила не касаются машин с объемом двигателя до 3 л и ввезенных для себя. Льготная ставка сохраняется, если авто не продавать еще год.

Только за транспортными средствами за границу поехали не будущие владельцы, а брокеры, хотя де-юре должны сами покупатели. Комиссия за частный ввоз составляет 5-10% от стоимости авто, но даже с учетом дополнительных расходов выходит дешевле, чем у официальных дилеров, замечает директор «Автостата» Сергей Целиков: «Два направления. Премиальные — BMW, Mercedes-Benz. Toyota — также один из самых сильных брендов в глазах россиян.

Альтернативным путем еще везут китайские марки. Например, Geely Monjaro стоит у официального продавца в среднем 4,7 млн руб., а разница по альтернативе может доходить до 500 тыс. руб. Везут и Lixiang. Только сейчас объявили, что эти машины будут официально поставлять, но объемы по-прежнему большие именно по альтернативным схемам. Направление состава: Китай, Корея и Германия. Но Германия — кривым путем».

Везти массовый сегмент невыгодно, поэтому этими каналами в основном пользуются покупатели премиальных марок. Если и заказывают новый Mercedes-Benz, то начиная с G-класса, BMW — от Х5. Но с рисками и без заводских гарантий. Однако встречаются Mazda и Toyota, делятся собеседники “Ъ FM”. Этот рынок, по сути, серый. А официальный замер и не может моментально реагировать на курсы валют, подчеркивает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев: «Мы покупаем машины за рубли у импортеров.

Плечо доставки составляет три-четыре месяца — это лаг изменения любой цены. Любой производитель отслеживает свою рекомендованную цену и не всегда ее формирует, исходя из цены закупки, марки же конкурируют между собой. В 2024 году это могла быть цена в легкий убыток, чтобы завоевать рынок. В 2025-м импортеры могут что-то на нем заработать. Но они не очень охотно сами двигают розничные цены. За этим очень много всего тянется.

Если говорить про рынок, в целом он выглядит хуже. За пять месяцев в прошлом году продали 600 тыс. новых легковых машин, в этом году падение на 25-26%».

Причины падения продаж — высокая ключевая ставка и дорогие кредиты. Только за пять месяцев их доля упала почти на треть, утверждают собеседники “Ъ FM”. Хотя у покупателей новых машин все же больше преференций. Средняя ставка на поддержанные авто, по данным ОКБ, составляет 28,5% годовых. А полный кредит на новые — 17% за счет субсидий от автопроизводителей.

Сейчас даже дополнительные скидки не меняют ситуацию, говорит вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов: «Стратегия дилеров сейчас — это выживание. Отсюда сокращение товарных запасов как по новым машинам, так и с пробегом. Когда все было нормально и оборачивалось, считался нормой двухмесячный запас. Сейчас стремятся примерно к двум неделям.

Покупать автомобиль в кредит на данный момент безумие.

Ждать дальнейшего укрепления рубля не стоит. Что касается лучших цен на машины 2024 года, то зависит все от того, по какому курсу они были куплены. Думаю, разница может достигать и 20%».

Доля покупки в кредит еще год назад по отдельным брендам составляла 90%. И отсутствие удобных и доступных механизмов займов может обрушить рынок вплоть до ухода отдельных марок, не исключают собеседники “Ъ FM”. А покупатели — в ожидании. По сравнению с 2024 годом китайские машины стали дороже на 4%, а отечественные — на 9%. Средняя цена нового локального авто составляет 1,6 млн руб., из КНР — 3,7 млн руб.

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Аэлита Курмукова