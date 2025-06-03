Автосалоны всматриваются в «витрины»

Дилеры хотят запретить автопроизводителям продавать машины онлайн без посредников. Ассоциация «Российские автодилеры» предложила ФАС отменить норму прямых онлайн-продаж автомобилей производителями и дистрибуторами. Это положение должно появиться в национальном плане по развитию конкуренции на ближайшие четыре года. Но участники рынка опасаются, что развитие прямых продаж в интернете будет ущемлять их права. Могут ли онлайн-витрины производителей заменить автосалоны? И как это отразится на потребителях? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Купить машину онлайн уже сейчас можно на сайтах дилеров, маркетплейсах, а также напрямую у дистрибуторов и производителей. Последних правительство хочет стимулировать продавать больше, не открывая новые салоны. Но пока без этой инфраструктуры они не смогут предложить покупателям полноценный сервис, подчеркнул управляющий директор группы компаний «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов: «Зачастую виртуальная витрина автомобиля формируется предложениями от дилеров. Для уточнения каких-либо подробностей о конкретной комплектации, возможностей прохождения тест-драйва или прочих важных моментов покупателю все равно требуется обратиться в салон.

На сайтах онлайн-продаж отсутствует полноценная поддержка допсервисов, таких как запись на техосмотр, участие в программах трейд-ин. Однако перспектива онлайн-витрин автомобилей, безусловно, есть.

В ближайшие годы они будут развиваться по аналогии с сегментами e-commerce: расширять ассортимент, добавлять функционал».

Власти рассчитывают, что уже к концу 2026-го объем проданных машин напрямую автопроизводителями и дистрибуторами составит не менее 5% от общих продаж транспортных средств. Эта цифра прописана в проекте национального плана по развитию конкуренции на ближайшие четыре года, пишут «Ведомости». Однако в ассоциации «Российские автодилеры» выступили против инициативы. Они считают, что конкуренция от этого только снизится, а сами автосалоны окажутся в заведомо невыгодных условиях. И регулятору стоило бы обратить на это внимание, считает заместитель генерального директора по цифровой трансформации группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Олег Кузнецов: «ФАС, которая должна противодействовать монополизации, наоборот, накладывает условие, что 5% машин должны продаваться на рынке, во-первых, напрямую от дистрибуторов, производителей, а во-вторых, онлайн. Безусловно, автодилеров такая ситуация удивляет. Ранее уже был такой опыт: ушедшие корейские марки это пробовали.

Были ситуации, когда клиент приходил в салон, а его отправляли на сайт, потому что там якобы дешевле. Делалось это ради того, чтобы снизить размер скидки для покупателя и получить допприбыль самому автосалону».

Приобрести автомобиль у некоторых производителей можно через мобильное приложение. Группа Great Wall Motor предлагает марки Ora, Wey и Tank через юрлицо своего завода в Тульской области, отмечают «Ведомости». Например, стоимость кроссовера Tank может достигать 10 млн руб. в премиальной комплектации. И россияне готовы к таким покупкам в интернете, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Дилеры не несут никакой добавочной ценности для потребителя. Единственная их функция — это прикручивание к автомобилю дополнительного оборудования на сотни тысяч рублей, навязывание кредитов и страховых продуктов, чтобы получить за них до 50% комиссию, а по займам — до 9% от их суммы. Продажа машин у них глубоко вторична. Мы видим, что в реализацию авто идут маркетплейсы, через онлайн-витрины — банковские приложения, и мы считаем это абсолютно правильным, органичным процессом. Это, наоборот, стимулирует конкуренцию».

Однако автоэксперт Олег Мосеев с этим не согласен. По его словам, и российская, и международная практика показывают, что без дилерской инфраструктуры система онлайн-продаж работать не будет, да и сэкономить на этом не получится: «Та же Tesla, на которую очень много кивали, построила бездилерскую историю, но была вынуждена открывать собственные точки присутствия офлайн и заключать договоры на обслуживание автомобилей со станциями. Если дистрибутор будет единственным продавцом на рынке, то конкуренция останется только межвидовая. Сейчас потребитель имеет возможность устраивать торг между дилерами. Если он думает, что сможет дешевле приобретать машины, то очень сильно заблуждается».

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано около 1,6 млн новых легковушек. Почти 30% от общего объема приходится на отечественную марку Lada, это 436 тыс. реализованных машин. При этом, как сообщают СМИ, за время работы своей онлайн-витрины с осени 2023-го АвтоВАЗ продал всего 6,5 тыс. автомобилей.

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Юлия Савина