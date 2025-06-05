BMW в России вписались в кампанию

Владельцы ввезенных по параллельному импорту BMW столкнулись с проблемами в тормозной системе своих машин. Речь идет об автомобилях, произведенных для китайского рынка и оказавшихся в РФ. Несмотря на объявленную немецким производителем отзывную кампанию по замене неисправных блоков, многие из российских автомобилистов могут столкнуться с крупными тратами. Стоимость замены небольшого механизма с учетом доставки может превысить 0,5 млн руб., кроме того, потребуется вмешательство в программное обеспечение. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еще в начале осени 2024-го немецкий концерн отозвал 1,5 млн автомобилей. Речь о кроссоверах Х1 и ХЗ, а также седанах 3-й и 7-й серий. Виной всему — компоненты тормозной системы. Но в случае российских автовладельцев есть своя специфика. Частный ввоз не дает 100-процентной гарантии замены, а официально ВMW не поставляет машины в страну с 1 марта 2022 года. У купивших иномарки по обходным схемам — риски не только финансовые, заметил автоблогер Кирилл Чернов:

«При неудачном стечении обстоятельств система будет работать, как будто машина оказалась без усилителя тормозов, и отключатся все ассистенты помощи вождения: ABS, ассистент экстренного торможения.

Лечится это только одним способом — заменой блока DSC, это где-то порядка 0,5 млн руб. Дальше начинаются трудности, связанные с тем, что у нас нет официальной гарантии на эти автомобили. В первую очередь это коснулось моделей для китайского рынка. Замена этого блока проблематична, потому что у BMW для рынка КНР своя электроника. Блок при замене нужно прописывать, а в случае китайских автомобилей у нас за это берутся далеко не все».

Прежде чем самостоятельно заказывать блок, стоит все-таки выполнить ряд формальных манипуляций в офисе прежних дилеров немецкой марки. Возможно, неисправность устранят и в России. Шанс такой есть, но забывать контакты своего продавца тоже не стоит, подчеркнул генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский:

«Можно приехать к любому из бывших официальных дилеров бренда BMW и попросить проверить автомобиль на предмет попадания VIN-кода в отзывную кампанию. Если вдруг он значится в этом списке, стоит запросить наличие запчастей на складе.

Если такой возможности нет, то придется находить общий язык с тем, кто вам продал автомобиль. В случае неприятности на дороге или, не дай бог, трагедии, вполне вероятно, потерпевшая сторона будет обращаться по взысканию не к какому-то там бывшему дилеру, а непосредственно к BMW, которая допустила эти машины к эксплуатации. Возможно, что российские суды будут использовать этот инструмент, чтобы взыскать с автоконцерна какие-то суммы».

По этому алгоритму уже действуют многие собственники проблемных BMW. Более того, сам производитель всячески об этом напоминает. Однако есть риск того, что в запасах прежнего официала окажется блок с потенциальной неисправностью. В таком случае рассчитывать придется на свои силы, пояснил владелец BMW и член правления Союза автосервисов Илья Плисов: «Сами они это ввозили или пользовались параллельным импортом, но к дилерам идут. Владельцы пытаются найти хоть каких-то представителей, которые могут хоть что-то оплатить. На самом-то деле BMW до сих пор дает всемирную гарантию, включая Россию. Не знаю, как это делается. Несколько месяцев назад на один из автомобилей приходило предложение проверить какой-то из элементов на предмет отзывной кампании. То есть, во всяком случае, они знают про владельцев, которые купили такие автомобили.

Замена блока может быть не такой дорогой, там ничего сложного, плюс прокачка системы. Бывает, что цена одной и той же запчасти даже для одной модели может отличаться в 2-2,5 раза. На складах валяются блоки с такими же номерами, соответственно, они могут иметь ту же проблему. Нужно найти замену, которая соответствует, и тогда уже заказывать ее для того, чтобы поставить и прописать».

Первый сигнал о возникшей неисправности — индикация ошибки стояночного тормоза. При благоприятном стечении обстоятельств можно отделаться перепрошивкой ПО. Практика говорит, что если гарантийный сценарий не сработает, то «лечить» машину можно около двух-трех месяцев.

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Станислав Крючков