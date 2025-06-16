Число рекламных кампаний с использованием технологий Big Data выросло в пять раз

На рынке интернет-рекламы наблюдается значительный рост применения технологий Big Data, что приводит к увеличению числа рекламных кампаний и объема инвестиций в digital-рекламу.

Как рассказали «Ъ» в «Авито Рекламе», внедрение алгоритмов больших данных привело к увеличению числа посетителей классифайда на 17% и конверсии в покупки на 25%. В компании МТС Adtech отмечают, что сегмент интернет-рекламы на основе Big Data демонстрирует опережающий рост: в январе—мае 2025 года он увеличился в пять раз и составил более 750 млн руб..

Бизнес стал запускать рекламные кампании на основе Big Data в три раза чаще, говорят в МТС, что связано с высокой эффективностью таких размещений. ROI (коэффициент возврата инвестиций) для кампаний на Big Data достигает 200% по сравнению с другими онлайн-размещениями.

В «Авито Рекламе» также подтверждают тренд на использование Big Data. В первом квартале 2025 года инвестиции в рекламу на платформе увеличились на 56% год к году, а количество рекламодателей практически удвоилось, рассказал «Ъ» директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. В Ozon сообщают о росте числа рекламодателей, не продающих товары на витрине, в 1,7 раза, а инвестиции рекламодателей в различные сегменты, такие как электроника и Fashion, выросли в 13,7 и 8,8 раз соответственно.

«Яндекс» и «VK Реклама» отказались от комментариев по данному вопросу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большие данные пришли в продвижение».