Взятки военному строителю вернулись в суд

Суд в Москве во второй раз приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами главного военно-строительного управления №14 (ГВСУ №14) Минобороны Игоря Куща. Ему вменяют в вину получение взяток на сумму более 34 млн руб. от коммерсантов, которым он должен был содействовать в приобретении у ГВСУ №14 высвобождаемой дорожно-строительной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Головинский районный суд столицы приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами главного военно-строительного управления №14 Минобороны 50-летнего Игоря Куща. Ему инкриминируют пять эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2024 года Игорь Кущ получил от представителей коммерческих компаний в общей сложности более 34 млн руб. «за содействие в приобретении у ФГУП ГВСУ №14 высвобождаемой дорожно-строительной техники».

В первый раз уголовное дело в отношении экс-начальника управления строительного главка было завершено и направлено в суд в октябре 2024 года, однако тогда его вернули на дополнительное расследование (ст. 237 УПК РФ). Суд обнаружил в обвинительном заключении недостаток, не позволяющий вынести обоснованный приговор: следствие не смогло установить или не указало место передачи одной из взяток.

Фигурант в настоящее время находится под стражей.

На первом судебном заседании гособвинитель ходатайствовал о продлении срока ареста, наложенного в качестве обеспечительной меры на имущество, оформленное на жену и дочь подсудимого. Прокурор аргументировал свое требование тем, что фигурант, как считает надзорное ведомство, намеренно, узнав об уголовном деле в отношении него, переписал недвижимость на членов своей семьи. Также гособвинитель указал, что фигуранту по вменяемой ему в вину статье УК РФ может грозить штраф вплоть до стократного размера взятки, а арест имущества будет гарантировать исполнение приговора в этой части.

Высказывая свое отношение к ходатайству прокурора, господин Кущ отметил только, что имущество на членов семьи он переписал раньше, чем узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела. Судья Елена Астахова, однако, согласилась с доводами гособвинителя и продлила срок ареста.

После этого подсудимый Кущ ходатайствовал о переносе слушания в связи с тем, что его защитники не смогли явиться в суд. Гособвинитель его в этом поддержал, заявив, что в противном случае будет нарушено право подсудимого на защиту. Это ходатайство судья тоже удовлетворила.

Напомним, ГВСУ №14 недавно фигурировало в другом уголовном деле в качестве потерпевшей стороны. Как рассказывал “Ъ”, Дорогомиловский суд Москвы назначил условное наказание бывшему гендиректору АО «Трест Мосэлектротягстрой» Николаю Мирному. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, вменяемое ему в вину преступление Николай Мирный совершил во время исполнения контрактов по возведению по заказу Минобороны объектов в подмосковной Кубинке, заключенных в 2014–2015 годах его компанией с ГВСУ №14. Следствие посчитало, что в результате завышения расценок, а также неисполнения полного объема работ подсудимый присвоил не менее 36 млн руб. Иск потерпевшей стороны — главного военно-строительного управления №14 — на сумму ущерба будет рассмотрен в гражданском суде.

Ефим Брянцев