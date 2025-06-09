Приговор с госпитализацией

К пятилетнему условному сроку Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора АО «Трест Мосэлектротягстрой» Николая Мирного. Он был признан виновным в хищении средств при исполнении подрядных работ по контракту с Минобороны в подмосковной Кубинке. Подсудимый вину не признал, настаивая, что не контролировал деятельность подмосковных филиалов своей компании и не распоряжался их средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На оглашение приговора Николай Мирный не явился. Как пояснила его адвокат Ирина Чекасина, накануне ее 66-летнему подзащитному стало плохо с сердцем и он вызвал скорую помощь. «А медики настояли на том, чтобы Николай Григорьевич лег в больницу»,— сказала защитник.

Оглашение вводной и резолютивной частей приговора было кратким. Согласно решению суда, Николай Мирный признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Иск потерпевшей стороны — Главного военно-строительного управления №14 (ГВСУ-14) — на сумму 36 млн руб. был переадресован гражданскому судопроизводству. В прениях сторон, отметим, гособвинение предлагало осудить Николая Мирного на семь лет колонии общего режима. Будет ли надзорное ведомство опротестовывать приговор как излишне мягкий, станет известно после того, как участники процесса получат на руки полный текст судебного решения.

По материалам дела, вменяемое ему в вину преступление Николай Мирный совершил во время исполнения контрактов по возведению по заказу Минобороны объектов в подмосковной Кубинке, заключенных в 2014–2015 годах его компанией с ГВСУ-14. Следствие посчитало, что в результате завышения расценок, а также неисполнения полного объема работ подсудимый присвоил не менее 36 млн руб.

Николай Мирный претензии следствия отвергал. В частности, он заявлял, что действовал строго в рамках своих должностных инструкций и не распоряжался средствами АО единолично: согласно уставу общества, финансовые подразделения компании ему не подчинялись. Экс-гендиректор также указывал, что подмосковные филиалы АО были отдельными юридическими лицами и самостоятельно вели свою финансово-хозяйственную деятельность. Головная же компания, утверждал обвиняемый, контролировала лишь расходование дочерними компаниями денежных средств, перечисленных последним для исполнения госконтрактов, с целью подготовки отчетности перед Минобороны и генподрядчиком ГВСУ-14.

Адвокат Ирина Чекасина напоминала в прениях, что в ходе разбирательства вызванные в суд финансисты АО подтверждали показания Николая Мирного, что он не давал указаний по перечислению денег.

Защита также указывала на многочисленные заслуги подсудимого и имеющиеся у него государственные и ведомственные награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги в строительстве» и медаль «За заслуги в транспортном строительстве» II степени.

Назначенное Николаю Мирному условное наказание его адвокат назвала «фактически оправдательным приговором». Стоит заметить, что это уже второй процесс, на котором Николай Мирный был подсудимым. В июне 2023 года Тушинский районный суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам условного заключения, признав виновным в хищении 13 млн руб. при строительстве его компанией физкультурно-оздоровительного центра в Пушкинском районе Московской области. В том случае экс-директор вину также не признавал.

Алексей Соковнин