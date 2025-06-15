Посольство РФ в Иране объявило о приостановке работы консульского отдела

Консульский отдел посольства России в Тегеране приостанавливает работу. Решение связано с эскалацией конфликта Ирана и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно. Сегодня в дипмиссии заявили, что посольство ведет работу над эвакуацией россиян из Ирана.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елизавета Шмакова