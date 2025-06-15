Посольство РФ в Иране работает над эвакуацией россиян из страны

Посольство России в Тегеране заявило, что ведет работу над эвакуацией россиян из Ирана. Передвижения осуществляются по суше, в частности через ирано-азербайджанскую границу.

«По нашим данным, пострадавших среди россиян нет»,— сказали «РИА Новости» в диппредставительстве. Там отметили, что посольство принимает обращения россиян. Все контакты, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего Израиль продолжил удары по целям на иранской территории. По данным израильского Минздрава, всего с начала ударов Ирана погибли 15 мирных жителей. Иранское агентство Mehr заявляет, что при обстрелах израильских ВВС среди мирного населения число жертв превысило 30 человек.