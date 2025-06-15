Казахстан запитают от «Росатома»

«Росатом» возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Вопрос о привлечении государственного экспортного финансирования за счет РФ прорабатывается, капитальные затраты оцениваются в $10–12 млрд. Выбор «Росатома», считают аналитики, обусловлен технологической зрелостью проекта и инфраструктурной совместимостью, но решение проблемы энергодефицита в Казахстане также требует эффективной интеграции АЭС в энергосистему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Росатом» выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило Агентство республики по атомной энергии. Второе место в «шорт-листе» потенциальных поставщиков технологий заняла китайская CNNC, третье место раздели французская EDF и южнокорейская KHNP. Собственником, оператором и производителем уранового сырья для АЭС станет Казахстан, уточнил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Вопрос о привлечении государственного экспортного финансирования за счет РФ прорабатывается.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что проект предполагает строительство АЭС на основе реактора ВВЭР-1200 поколения «3+». Реакторы такого типа, по его словам, уже работают в России и за ее пределами — четыре блока в России и два блока в Белоруссии, эту технологию также выбрали партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае.

Решение о строительстве АЭС в Казахстане принималось по итогам референдума в октябре 2024 года, проект поддержали 71,12% проголосовавших.

Предполагается, что АЭС расположится возле озера Балхаш в Алма-Атинской области.

Изначально возвести АЭС планировалось к 2035 году, но Минэнерго республики заинтересовано в запуске первого блока в более короткие сроки — в течение восьми лет. Стоимость строительства оценивается в $10–12 млрд.

В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать ядерный кластер, построив три АЭС. Как сообщил казахстанскому изданию «Власть» Алмасадам Саткалиев, китайская СNNС может возглавить консорциум по строительству второй АЭС, планируется подписание отдельного соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. Окончательное решение будет принято позднее.

Алексей Лихачев, глава «Росатома», в мае, ТАСС: Несмотря на все политическое давление, практически ни один из наших партнеров не свернул работу.

Казахстан уже сталкивается с дефицитом электроэнергии, который к концу 2025 года составит 5,7 млрд кВт•ч, следует из прогнозного баланса электроэнергии и мощности в республике. Выработка электроэнергии в 2024 году, по данным KEGOC (диспетчер энергосистемы Казахстана), составила 117,9 млрд кВт•ч, потребление по сравнению с 2023 годом увеличилось на 4,3% — до 119,9 млрд кВт•ч.

Разница между производством и потреблением электроэнергии частично покрывается за счет импорта из России. В первом квартале показатель составил 0,7 млрд кВт•ч, сообщали в «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ).

Игорь Чаусов из «Энерджинет» отмечает, что атомные мощности — высокотехнологичное и конкурентоспособное решение проблемы энергетического дефицита на долгую перспективу. Но, указывает он, чтобы АЭС были эффективно интегрированы в энергосистему Казахстана, необходимо развивать и электрические сети, и управление энергетической гибкостью, в том числе создавать ее новые источники: накопители энергии, активных потребителей, управление спросом и другие практики, нацеленные на развитие интеллектуальных распределенных энергосистем.

Сергей Роженко из Kept ожидает, что проект будет реализован по схеме межгосударственного сотрудничества с частичным привлечением российского финансирования. Варианты, по его словам, включают кредит от правительства РФ, поставки с отсрочкой платежа (экспортный кредит «под станцию») или создание совместного предприятия с участием госструктур Казахстана, как это было в случае с белорусской АЭС. Аналитик также считает, что, судя по анонсированным конфигурациям (вероятно, два энергоблока ВВЭР-1200), CAPEX проекта составит $10–12 млрд, аналогичный проект в Узбекистане оценивается примерно в $11 млрд.

«Хотя предложение CNNC в $5,6 млрд за два энергоблока выглядело экономически привлекательным, ценовое сравнение имеет смысл только при анализе полного пакета условий»,— добавляет господин Роженко. Выбор «Росатома», по его словам, выглядит более сбалансированным, поскольку ВВЭР-1200 — серийный проект с шестью действующими блоками и максимально соответствует нормативам и технической культуре Казахстана, унаследованным от советской ядерной школы. Это снижает потребность в адаптации регуляторной базы, сертификации оборудования и переобучении персонала.

Анна Тыбинь