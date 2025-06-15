Муки миротворчества

Нападение Израиля на Иран началось в тот момент, когда переговоры Тегерана и Вашингтона, направленные на заключение новой ядерной сделки, зашли в тупик. Реакция США на решение еврейского государства нанести массированные удары по Исламской Республике получилась неоднозначной. Штаты не стали осуждать Израиль за ракетные удары по Ирану, которые были явно согласованы с Вашингтоном. Однако американский президент Дональд Трамп и его представители подчеркивают, что не вовлечены в операцию своего ближневосточного союзника. Более того, хозяин Белого дома настаивает на возобновлении переговоров с Тегераном и скорейшем завершении конфликта, о чем он, в частности, заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Операция Израиля против Ирана, целью которой стало военными средствами лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие, поставила президента США Дональда Трампа в неловкое положение. Ведь последние месяцы глава Белого дома как раз этим и был занят, только он, в отличие от своего ближневосточного союзника, пытался решить вопрос дипломатическим путем. Инициировав в апреле переговоры с Тегераном, хозяин Белого дома заявил, что хотел бы добиться сделки в течение 60 дней. Отведенный им срок истек, и на 61-й день, в ночь на 13 июня, Израиль начал наносить удары по Исламской Республике.

Некоторые СМИ и аналитики связали эти два события, отметив, что Иран не уложился в обозначенные временные рамки и не выполнил ультиматум Вашингтона.

Однако, как показывает практика, Дональд Трамп довольно гибко относится к введенным им же дедлайнам и более склонен их переносить, нежели прибегать к реализации угроз.

Тем более на 15 июня был запланирован очередной раунд американо-иранских переговоров при посредничестве Омана, который на фоне происходящего в итоге был отменен.

Как бы то ни было, реакция США на действия своего союзника вышла неоднозначной. Ни Дональд Трамп, ни представители его администрации не стали критиковать Израиль, но в то же время сразу же принялись уверять, что не имеют отношения к военной операции. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон был предупрежден о планах Израиля, но удары по иранской инфраструктуре были исключительно «односторонним» делом. В ночь на 15 июня господин Трамп в очередной раз заявил, что Штаты никоим образом не причастны к атакам. Он также добавил, что на Иран «обрушится вся мощь вооруженных сил США в невиданном ранее масштабе», если тот в какой-либо форме атакует американскую сторону, имея в виду, в частности, расположенные в регионе американские военные базы.

Примечательно, что Иран и Израиль, похоже, сошлись во мнении, что роль американской стороны в происходящем гораздо больше, чем ее пытается представить администрация США. Так, глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил сожаление, что Вашингтон поддержал израильские атаки и содействовал им, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 14 июня, в день рождения президента США, заверил, что действует «с явной поддержкой» Дональда Трампа и американского народа. Источники телеканала CNN в Белом доме и израильском руководстве также отметили, что администрация господина Трампа негласно поддерживает планы Израиля и не указывает ему, «как защищать себя».

Любопытно, что в непричастности США к атакам Израиля усомнились даже некоторые убежденные трамписты.

Так, журналист и телеведущий Такер Карлсон, обычно восхваляющий Дональда Трампа, на сей раз его жестко раскритиковал. По его мнению, помогая Израилю осуществить удары по Ирану, администрация фактически предала принцип «Америка прежде всего». «Наша страна глубоко влипла»,— заключил господин Карлсон. Осудил действия Израиля и главный стратег Дональда Трампа во время его первого президентского срока Стив Бэннон, высказавший опасения, что США могут быть втянуты в войну с Ираном.

Тем не менее роль миротворца и мастера сделок явно импонирует Дональду Трампу, и расставаться с ней он не спешит. Сразу после первых ударов Израиля по Ирану хозяин Белого дома заявил, что «еще не поздно заключить сделку». А 15 июня заверил, что «заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту» до сих пор «легко». При этом накануне господин Трамп заявил телеканалу CNN, что все иранцы, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке, были убиты. Но это, видимо, по его мнению, никак не осложнило, а, возможно, даже облегчило задачу заключить соглашение.

Впрочем, как минимум один из участников упомянутых переговоров, как оказалось, выжил. Это Аббас Аракчи, который 15 июня заявил, что Тегеран собирался в воскресенье «представить план ядерного соглашения с США», и выразил готовность к подписанию договора, который будет гарантировать «отсутствие у Ирана ядерного оружия». Однако для этого, по его мнению, Вашингтон должен прекратить поддержку Израиля, а тот, в свою очередь,— бомбить Исламскую Республику.

Положить конец боевым действиям и перейти к переговорам Дональд Трамп, похоже, не прочь. И в этом смысле у него обнаружилось много общего с президентом РФ Владимиром Путиным, осудившим действия еврейского государства. Глава Белого дома поговорил по телефону с лидером РФ, который «очень хорошо знает» Иран. «Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В воскресенье, 15 июня в той же соцсети президент США призвал Израиль и Иран заключить мирное соглашение, завершив свой пост словами: «Сделаем Ближний Восток снова великим!». В тот же день в интервью телеканалу ABC он не исключил посредничества Москвы в урегулировании конфликта.

Антон Васильев