Удар Израиля по Ирану и последовавший за этим ответ Ирана вызвали в регионе настоящий региональный конфликт. Местная пресса активно комментирует события, “Ъ” составил подборку мнений и комментариев прессы с обеих сторон противостояния.

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Mehr (Тегеран, Исламская Республика Иран)

Право Ирана на самооборону

Осажденный сионистский режим Биньямина Нетаньяху (Милейковский из Польши), чье правительство сталкивается с серьезным политическим давлением, а ему самому грозит тюремное заключение в израильской тюрьме за злоупотребление властью при исполнении служебных обязанностей, считает, что его политическое выживание и личная свобода основаны на необходимости постоянной войны.

Нетаньяху пытается использовать пересмотренную версию фальшивого и сфабрикованного дела о незаконном нападении и войне Соединенных Штатов в Ираке с 2003 года. Сроки готовности этого предполагаемого оружия, для которого уже была выпущена запрещающая фетва, варьировались от нескольких дней до нескольких месяцев и лет. «Количество» боеголовок варьировалось от упомянутых Нетаньяху 9 до 15. В реальности ложь и выдумки не оправдывают превентивный удар по Ирану — так же, как они не оправдывали и не узаконивали незаконную и безнравственную агрессию США против Ирака более двух десятилетий назад — но это вполне наблюдаемая закономерность.

Tehran Times (Тегеран, Исламская Республика Иран)

Мировой протест усиливается — агрессия Израиля против Ирана вызвала широкое осуждение

Удары были направлены на гражданские ядерные объекты и жилые районы. Это нарушает все международные нормы, угрожая разжечь региональный пожар. Ответ стран региона был быстрым и недвусмысленным, страны в Западной Азии и за ее пределами осудили нападение Израиля и выразили солидарность с Ираном.

Западная реакция отметилась пособничеством двойными стандартами. Так, президент США Дональд Трамп сам разоблачил свои действия, признав, что он дал Ирану 60-дневный ядерный ультиматум перед атакой, пригрозив дальнейшими жестокими ударами. Это противоречит его предвыборным обещаниям положить конец «вечным войнам» в Западной Азии, особенно с учетом того что Иран участвовал в непрямых ядерных переговорах с Вашингтоном в течение пяти раундов.

Другие заявления стран Запада следуют той же модели двойных стандартов и избирательного возмущения. Такая реакция свидетельствует о системной предвзятости, которая оберегает израильский режим от какой-либо реальной ответственности, ведь политики предлагают лишь слабые, показные заверения в мире, фактически оправдывая агрессию.

Kayhan (Тегеран, Исламская Республика Иран)

Агрессия приведет к краху сионистского режима

Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что оккупационный режим Израиля сделал свою жизнь невыносимой, напав на Иран и убив ряд военачальников, ученых и гражданских лиц. Президент Масуд Пезешкиан назвал агрессию жестоким актом, который раскрывает преступную природу сионистского режима, пообещав решительный ответ, который заставит врага пожалеть о своих действиях. Пезешкиан заявил, что Иран ответит на израильскую агрессию мудро и решительно, призвав иранский народ сохранять единство перед лицом психологической атаки со стороны врага.

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Как пятница, 13-е, превратилась в иранское 7 октября

Как и Израиль после неожиданной атаки «Хамаса», Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении после мощного удара и ответа на израильские атаки, не уделяя пока внимания формированию долгосрочной стратегии на последующий период. На нынешнем этапе вряд ли стоит ожидать, что иранское руководство будет вырабатывать политику для «следующего дня». Когда это произойдет, оно окажется лицом к лицу с ключевым решением: сохранять неуступчивость и рисковать дальнейшей эскалацией или признать масштаб ущерба и вернуться к переговорам.

Прямо сейчас гибкость маловероятна. Иранское руководство, особенно верховный лидер Али Хаменеи, испытывает глубокое недоверие к США, и это недоверие только выросло в последние дни. Хотя Иран не стремится к прямой военной конфронтации с США — сценарий, который может угрожать как национальной безопасности, так и выживанию режима, сейчас он не демонстрирует намерения вернуться к переговорам. Какое решение Иран примет в конце концов, будет, скорее всего, зависеть от хода нынешней кампании.

Израиль сделал ход — теперь пришло время восстать иранскому народу

Сионизм никогда не молил о выживании и не начнет сейчас. Вопрос в том, готовы ли многострадальные граждане Ирана воспользоваться новой возможностью для их собственной свободы. Израиль указал дорогу — теперь очередь Ирана. В течение 46 долгих лет — с тех пор как аятолла Рухолла Хомейни использовал в своих целях народную революцию и воздвиг Исламскую Республику — иранский народ живет при режиме, который основан на страхе. За последние 48 часов страх сильно сместился: сначала пришел к людям во дворцах в Тегеране, потом к ракетным расчетам, которые узнали, что происходит, когда Израиль решает действовать. Операция «Восходящий лев» — смелый удар ЦАХАЛа по ядерной и военной машине Ирана — перекроила стратегическую карту Ближнего Востока и дала рядовым иранцам возможность, какая бывает раз в поколение. Восставайте. Хватайтесь за эту возможность обеими руками. Мы не воюем с иранским народом, мы воюем с кликой, которая каждый день убивает сирийцев, йеменцев, израильтян — и самих иранцев.

Нетаньяху знал, перед лицом какой войны стоит Израиль, и все равно выбрал разделение

Решение премьер-министра нанести удар по Ирану может быть «историческим», но глава ЦАХАЛа счел нужным заверить общество, что оно было также и профессиональным. В той реальности, где большинство граждан страны убеждены, что премьер-министр действует исходя из политических соображений, которые часто являются личными и не имеют ничего общего с национальными вопросами или вопросами безопасности и гуманизма, начальник штаба, видимо, посчитал необходимым обосновать решение атаковать ядерные объекты Ирана. Нетаньяху знает о подозрениях и недоверии общества к нему. Иран не только быстро продвигается к созданию ядерного оружия, что крайне опасно для Израиля. Он также тратит миллиарды долларов на террористические организации, совершающие атаки на Израиль, не имея никаких территориальных споров с ним — лишь потому, что это еврейское и сионистское государство. Этим террористическим государством-изгоем должен был заняться весь мир, и когда этого не произошло, Израиль начал действовать.

Нет сомнений, что эти события станут попутным ветром для Нетаньяху с его проблемами. Они реабилитируют его в глазах общества и сыграют большую роль в обновлении его наследия. Вопрос в том, что он собирается делать со всем этим, когда (нынешний конфликт.— “Ъ”) закончится. Возможно, пришло время для мягкой сделки со следствием о признании вины и ухода из политики в 2026 году — через 30 лет после того как он впервые был избран премьер-министром.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик