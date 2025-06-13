«Эти удары почти наверняка сорвали попытки Трампа договориться с Ираном»

Американские, европейские и ближневосточные СМИ мгновенно отреагировали на удары Израиля по Ирану и ответные действия Ирана. Эксперты пытаются проанализировать, какие последствия вызовет это обострение ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Тегерана около здания, поврежденного в результате атаки Израиля в ночь на 13 июня

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Жители Тегерана около здания, поврежденного в результате атаки Израиля в ночь на 13 июня

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последний рык Израиля: операция «Нация львов» вызовет бурю, которую способен обрушить только Иран

Удары, нанесенные на фоне эскалации напряженности в регионе, отражают борьбу Тель-Авива за сохранение доминирования в Западной Азии... Иран, уже продемонстрировавший свои ракетные и беспилотные возможности в прошлых столкновениях, теперь готов нанести мощный и взвешенный ответ, который может переопределить баланс сил…

Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чья политика подстрекательства к войне продолжает дестабилизировать регион. В то время как госсекретарь США Марко Рубио пытался дистанцировать Вашингтон от ударов, называя их «односторонним действием», наблюдатели по всему региону считают, что такая крупная операция не могла бы произойти без хотя бы молчаливой поддержки США — особенно на фоне косвенных переговоров между Тегераном и Вашингтоном…

С пятничной агрессией Израиль снова спровоцировал региональную державу, которая уже показала, что может наносить удары с беспрецедентной точностью. Решимость Ирана никогда не была более ясной — он ответит не опрометчиво, а решительно… Израиль в своих постоянных нарушениях международного права и пренебрежении к жизням мирных жителей играет с огнем. По мере роста cопротивления и укрепления региональных альянсов Израиль оказывается все более изолированным.

Цель Израиля: уничтожить сердце иранской ядерной программы

… могут потребоваться несколько дней или недель, чтобы ответить на один из самых важных вопросов, связанных с атакой на объекты Ирана: насколько Израиль задержал иранскую ядерную программу? Если программа откладывается всего на год или два, может показаться, что Израиль пошел на огромный риск из-за довольно короткой задержки. И среди этих рисков не только возможность затяжной войны, но и то, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, уведет свою программу в подполье и начнет гонку за оружием — именно тот исход, который господин Нетаньяху стремился предотвратить.

История показывает, что такие атаки имеют непредсказуемые результаты. Даже самая гениальная атака на программу 15 лет назад — кибератака, в результате которой в систему было внедрено вредоносное ПО и уничтожены центрифуги — замедлила Иран всего на год или два. А когда программа возобновилась, она стала масштабнее, чем когда-либо.

Удары Израиля по Ирану показывают, что Трамп не может сдержать Нетаньяху, пока Ближний Восток все больше сползает в хаос

Эти односторонние удары означают крах усилий Дональда Трампа сдержать премьер-министра Израиля, и они почти наверняка сорвали попытки Трампа договориться с Ираном о сделке, которая помешала бы стране получить ядерное оружие. Это также, вероятно, приведет к ответным действиям Ирана, которые могут перерасти в более масштабную войну между Израилем и Ираном, новый конфликт, которого Трамп публично стремился избежать.

Пока пыль от ударов в Тегеране еще оседала, высокопоставленные американские чиновники были вынуждены назвать израильский удар «односторонним» действием и предостеречь Тегеран от ответных действий против посольств и баз США в регионе… Вашингтонские чиновники и аналитики ожидали, что Израиль воздержится от нанесения ударов по крайней мере до тех пор, пока США не исчерпают все свои возможности договориться с Ираном.

«Немедленная боевая необходимость»: почему Израиль все же атаковал ядерные объекты Ирана

В официальном заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном вскоре после того, как Израиль начал атаковать ядерную программу Ирана, было описано применение силы как «упреждающий удар». Почему упреждающий? Потому что, по оценке руководителей служб безопасности Израиля, ядерная программа Ирана достигла точки экзистенциальной угрозы, поскольку режим открыто стремился уничтожить Израиль…

Цель израильских ударов — нанести глубокий ущерб ядерному потенциалу Ирана, включая ключевые объекты и ключевых командиров — и таким образом предотвратить эту предполагаемую экзистенциальную угрозу. По оценкам руководства спецслужб, это был правильный и необходимый момент для удара — до того, как Иран восстановит оборону, разрушенную в ходе гораздо менее масштабной атаки Израиля в октябре прошлого года, и в то время, когда разведданные об иранской программе считаются особенно значительными.

На момент написания этой статьи степень координации между Израилем и США окончательно не ясна, хотя сообщается, что Израиль заранее проинформировал администрацию Трампа. На момент написания этой статьи США, как представляется, не играют никакой прямой роли в ударе, хотя известно, что участие США позволило бы провести значительно более разрушительную атаку. Тем не менее в руководстве спецслужб уверены, что США будут на стороне Израиля, когда это будет необходимо.

Что говорит международное право об атаке Израиля

Каждое государство имеет право обороняться. Но международное право устанавливает очень узкие границы для превентивных ударов против других государств. Как и часто бывало в прошлых конфликтах, Израиль считает, что право на его стороне. Поэтому политики, в том числе президент Ицхак Герцог, говорят о «превентивном ударе». Действительно руководство Исламской Республики Иран с тех пор, как оно пришло к власти в 1979 году, постоянно говорит об уничтожении «сионистского образования», как оно называет Израиль. Если бы Иран был на грани использования оружия против Израиля, это определенно оправдывало бы превентивный удар. Однако нет никаких признаков того, что Иран (несмотря на риторику) действительно готовил атаку на Израиль. Хотя все стороны высказывали угрозы, дипломатический процесс, направленный на ненасильственное решение, шел полным ходом.

США остаются в стороне, чтобы защитить свои силы на Ближнем Востоке

Никогда прежде в драматический момент для Израиля официальное заявление США не казалось столь холодным. Столь безразличным к судьбе ключевого стратегического союзника... Отсутствие какого-либо сигнала в поддержку Израиля, оправдания его мотивов, классических заверений в том, что США будут защищать его безопасность и целостность — символический и эмоциональный разрыв. Но это вовсе не означает оперативного и стратегического разрыва, поскольку связи между США и Израилем слишком тесны. И в случае масштабного нападения на еврейское государство маловероятно, что Белый дом будет сидеть сложа руки.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц