МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила американские ведомства о необходимости приостановить введение против Ирана новых санкций. Это, вероятно, делается в плане подготовки к очередному, шестому раунду переговоров с Исламской Республикой о судьбе ее ядерной программы. Однако критики Тегерана пытаются подорвать переговорный процесс, ссылаясь на новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В нем говорится о незадекларированной деятельности Ирана в ядерной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Кампания «максимального давления» на Иран, ставшая визитной карточкой ближневосточной политики Дональда Трампа еще во время его первого президентского срока, теперь постановлена на паузу. Об этом сообщил изданию The Wall Street Journal (WSJ) источник, близкий к Белому дому. С 21 мая администрация президента США прекратила регулярное введение санкций против Тегерана, а на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и вовсе направила в Госдепартамент, Министерство финансов и Совет национальной безопасности специальную директиву, в которой говорится о необходимости заморозить «всю деятельность» по введению новых рестрикций против Тегерана, обращают внимание собеседники WSJ.

Вероятно, таким образом Вашингтон пытается создать благоприятную атмосферу в преддверии нового этапа переговоров с Ираном по ядерной проблеме.

Очередной раунд, как ожидается, должен состояться уже на этой неделе и определить контуры двустороннего соглашения. Как проинформировали источники, администрация Трампа уже направила иранским властям свое обновленное предложение по заключению ядерной сделки. Оно предполагает согласование базового документа, излагающего общие принципы договоренностей по иранской ядерной программе, но не содержащего технические детали. О том, что стороны в ближайшие недели могут подписать некую сделку, Дональд Трамп упоминал 28 мая.

Однако на пути развития переговорного процесса уже возникают некоторые препятствия. Европейские страны готовятся вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН резолюцию с обвинениями в адрес Тегерана. Поводом стал новый доклад МАГАТЭ, касающийся его ядерных разработок. В документе, выводы которого опубликовал 31 мая Reuters, говорится, что Иран ведет секретную исследовательскую деятельность с использованием незаявленных материалов, следы которых обнаружены на нескольких объектах в разных концах страны. В другом документе МАГАТЭ, на который указывает агентство, говорится, что запасы высокообогащенного урана в Иране за последнее время выросли примерно вдвое, так что у него есть потенциал создать девять ядерных боеголовок.

За выводы инспекторов ухватился и региональный противник Ирана — Израиль.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступила с заявлением, что отчет МАГАТЭ «рисует мрачную картину и служит четким предупреждением», что Исламская Республика «по-прежнему целенаправленно движется к созданию ядерного оружия». Активность Ирана, подчеркнули в канцелярии Нетаньяху, «отчетливо проявляется в масштабах и уровне работ по обогащению урана». «Подобные уровни обогащения характерны исключительно для стран, стремящихся к ядерному вооружению, и не имеют никакого гражданского или энергетического оправдания,— говорится в заявлении.— Международное сообщество должно действовать без промедления, чтобы остановить Иран».

Обвинения со стороны МАГАТЭ иранская сторона нередко встречала наращиванием темпов своих ядерных разработок. И, как дал понять заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, который участвует в переговорах с США, исключением не станет и нынешняя ситуация. «Иран не стремится к созданию ядерного оружия и не обладает какими-либо незаявленными ядерными материалами или видами деятельности. До сих пор Иран оставался приверженным всем своим обязательствам»,— пояснил дипломат.

По его словам, если государства, обладающие «гегемонистскими амбициями», вдруг решат «злоупотребить терпением Ирана и продолжат идти по своему ошибочному пути, то Иран будет вынужден — в соответствии с меняющимися обстоятельствами и действиями других сторон — принять и реализовать соответствующие решения»,— пригрозил господин Гарибабади. Он не уточнил, что это будут за шаги, однако подчеркнул, что ответственность за них будет лежать исключительно на противниках Ирана, пытающихся сорвать переговорный процесс.

Нил Кербелов