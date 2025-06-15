Власти Ивделя планируют ввести в муниципалитете туристический налог

В администрации Ивделя (Свердловская область) прорабатывают проект решения о введении туристического налога в муниципалитете для развития соответствующей инфраструктуры на территории, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Владимир Михель. «Примерный доход от налога оцениваем в 860 тыс. руб.»,— пояснил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация и дума Ивделя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Администрация и дума Ивделя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе 2025 года власти 11 муниципалитетов Свердловской области ввели туристический налог — дополнительную плату туристов за проживание в гостиницах, отелях и хостелах. Его размер составляет 1% от суммы расходов на проживание, но не менее 100 руб. в сутки. Постепенно ставка налога будет повышаться и достигнет 5%. Согласно данным УФНС России по региону, за январь-март 195 плательщиков уплатили в бюджет муниципалитетов туристический налог на сумму 30,3 млн руб.

Господин Михель отметил, что ежегодно муниципальный округ посещает около 8,6 тыс. туристов, из которых 930-1030 человек регистрируются перед отправкой на перевал Дятлова. «Понимаем, что проходит регистрацию только одна пятая от общего числа — на перевал ездит множество оснащенных и подготовленных групп, которые не видят смысла отмечаться. Буквально в конце декабря приезжал бывший губернатор одного из регионов нашей страны, привез на автовозе восемь подготовленных джипов и отправился в дорогу. Интерес к перевалу есть, и он стабильный, что в зимнее, что в летнее время»,— пояснил мэр.

Трагедия на перевале произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. О причинах трагедии спорят до сих пор.

Владимир Михель отметил, что власти работают над привлечением интереса гостей Ивделя, которые проезжают муниципалитет транзитом в сторону Севера и обратно. Мэр добавил, что для повышения привлекательности территории власти создали этнографический центр, планируют строительство туристического информационного центра за более чем 8 млн руб. и разрабатывают проект по обновлению поселка Вижай.

Подробнее о развитии Ивделя — в интервью Владимира Михеля «Ъ-Урал».

Василий Алексеев