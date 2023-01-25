Перевал Дятлова накрыло туманом

За неделю до очередной годовщины трагедии на перевале Дятлова эксперты обнародовали новые факты и версии случившегося. Несмотря на результаты проверки прокуратуры в 2020 году, установившей, что туристы погибли из-за лавины, исследователи допускают, что смерть могла наступить по причине неудачного запуска ракеты. Так, причиной трагедии мог стать туман азотной кислоты, который дошел до палатки студентов УПИ. Кроме того, очевидцы сообщали о загадочном движущемся «огненном шаре», природа которого не установлена. Этот факт, по мнению исследователей, может являться основанием для возбуждения нового уголовного дела. Документальных подтверждений версий в открытом доступе нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трагедия с группой Игоря Дятлова произошла 2 февраля 1959 года

Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО Трагедия с группой Игоря Дятлова произошла 2 февраля 1959 года

Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО

Трагедия на перевале Дятлова произошла почти 64 года назад, 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, в результате которого они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли. Поисковая операция началась 20 февраля, в ходе нее тела туристов в нижнем белье были обнаружены в разных местах недалеко от растерзанной палатки. 26 февраля было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми.

28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В завершение уголовного расследования следствие сделало вывод, что причиной гибели туристов стала стихия. Однако на протяжении следующих десятилетий эксперты пытались установить «истинную» причину трагедии. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО инициировали новую проверку, установив, что дятловцы погибли от последствий лавины. Так, туристы были вынуждены экстренно отойти на 50 м от палатки, однако из-за плохой видимости не смогли вернуться и замерзли.

Однако родственники погибших с этой версией не согласились, настаивая, что причиной смерти стала техногенная катастрофа во время запуска ракеты. Они также были намерены добиться возбуждения уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 («Умышленное убийство двух и более лиц»).

25 января 2023 года в ходе пресс-конференции эксперты, изучающие трагедию на перевале Дятлова, обнародовали новые обстоятельства случившегося, которые могут подтверждать версию с ракетой. Участник поисковых работ, ведущий научный сотрудник ОАО ВНИИМТ Владислав Карелин заявил, что анализ метеорологических условий 2 февраля 1959 года, проведенный в рамках прокурорской проверки, был выполнен высококлассными специалистами. Благодаря их работе удалось доказать, что аномально высокой температуры в тот день не было. А прокуратура установила, что в те дни не запускались метеоракеты, а метеозонды летели в другом направлении от места трагедии. Впрочем, по его словам, метеорологи допустили ошибки. Так, в экспертизе было указано, что на северо-востоке горы Холатчахль был снег высотой до 2,5 м, что подтверждает версию с лавиной. Однако сам господин Карелин во время поисков группы Дятлова результата обильных осадков не заметил — на остроге «торчали камни».

Затем он рассказал, что 17 февраля его поисковая группа увидела в районе перевала Дятлова летающий «огненный шар», который двигался с востока на запад. Объект позже заметили и в других местах, однако тогда свидетели утверждали, что «шар» двигался с юга на север.

«Какой-то неопознанный объект летел все время с юга на север, а затем, когда я уже его видел, он изменил направление и полетел с востока на запад. Значит, изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект»,— подчеркнул Владислав Карелин.

Он отметил, что это «совершенно новый установленный факт», на основании которого можно поднять вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Исследователь причин гибели группы Дятлова Вадим Скибинский предположил, что наблюдаемыми «огненными шарами» могли быть выхлопные газы запущенной ракеты, которые в высоких слоях атмосферы обретают форму шара, а из-за отражения Солнца начинают светиться, образуя «эффект Луны». Он также допускает, что причиной трагедии мог стать запуск ракеты.

Теория господина Скибинского основана на показаниях свидетелей, утверждавших, что следы студентов начались в 10–50 м (по разным оценкам) от палатки, которую им пришлось срочно покинуть. Связано это с тем, что снег вокруг палатки был подтоплен. Однако причиной природного явления стала не высокая температура, поскольку тогда снег был бы одинаково растаявшим везде. Эксперт предположил, что на снег было оказано химическое воздействие, при этом необходимое количество «химии» могли перенести только ракеты Р-12 и «Буря». «Документов об испытаниях “Бури” не было. Значит, остается только Р-12»,— заключил исследователь. В случае неудачного запуска ракеты мог произойти выброс азотной кислоты, образующей туман, который мог достичь палатки.

Вадим Скибинский добавил, что в январе — феврале 1959 года из пос. Полярный в Ямало-Ненецком автономном округе запускали шесть ракет, но никаких документальных подтверждений того, что какой-то из них был неудачным, нет. Однако ряд документов, которые могут быть полезны для раскрытия причины гибели группы Дятлова, засекречены.

Председатель Совета межрегиональной общественной организации «Общество памяти группы Игоря Дятлова» Олег Архипов рассказал, что с телами погибших работал судмедэксперт Борис Возрожденный, который заявлял, что на вскрытие лично приезжал прокурор области, чего обычно не случается в таких случаях.

«Известно, что морг во время вскрытия первой пятерки был оцеплен, туда даже не допустили санитаров»,— отметил эксперт. Он добавил, что якобы фрагменты внутренних органов дятловцев тогда изъяли представители КГБ.

Вадим Скибинский отметил, что даже если причиной трагедии стал неудачный запуск ракеты, то не стоит «клеймить государство», поскольку это могло быть стечением обстоятельств. Кроме того, ранее было произведено 25 успешных запусков ракеты. Эксперт также отметил, что еще рано рассекречивать все, что связано с гибелью людей. «Возможно, еще живы те люди, которые проводили испытание»,— заключил исследователь.

Илья Смирнов