«Когда заведем в Вижай электричество, хочется сделать "Красную Поляну" 2.0.»

Ивдельский район, самый северный муниципалитет Свердловской области, известен перевалом, на котором при загадочных обстоятельствах в 1959 году погибла группа Игоря Дятлова. Власти фиксируют ежегодный туристический поток на объект в 1-5 тыс. человек и появление новой гостевой инфраструктуры на пути к месту гибели тургруппы. С другой стороны, в округе предвидят закрытие последней исправительной колонии и уход ведущих предприятий после выработки месторождений. О том, что делать с оттоком населения и как работать над привлекательностью муниципалитета для его жителей и гостей, «Ъ-Урал» рассказал глава Ивделя Владимир Михель.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— В 2023 году вы отмечали, что перевал Дятлова притягивает туристов. Сколько человек ежегодно посещает объект?

— Перед отправкой по нашим маршрутам, включая путь до перевала Дятлова, ежегодно регистрируются 930-1030 человек. Туристы отмечаются, чтобы мы знали количество людей в дороге и могли направить технику, если они не вернутся к обозначенному времени.

Но понимаем, что проходит регистрацию только одна пятая от общего числа — на перевал ездит множество оснащенных и подготовленных групп, которые не видят смысла отмечаться.

Буквально в конце декабря приезжал бывший губернатор одного из регионов нашей страны, привез на автовозе восемь подготовленных джипов и отправился в дорогу. Интерес к перевалу есть, и он стабильный, что в зимнее, что в летнее время.

— Перевал посещают туристы из других стран?

— В 2024 году были туристы из Венгрии и из Германии, которых мы эвакуировали с маршрута. Туристическая группа переехала одну речку и остановилась переночевать перед второй, а реки горные, резко ночью вода поднялась, и люди остались изолированы. Хорошо, что были спутниковые телефоны, они вышли на спасателей, и мы отправили к ним бригаду. Наши предприниматели в торговых точках время от времени встречают иностранцев, которые приобретают продукты, предметы экипировки, средства борьбы с насекомыми. Раньше гостей из других стран, конечно, было больше, сейчас поменьше, но все равно они продолжают приезжать.

— Туристам на маршруте до перевала Дятлова часто требуется помощь спасателей, или подобные ситуации редки?

— Часто, 20 лет я работал в системе МЧС, руководил спасательной службой в Ивделе, и помню все случаи, не знаю, что движет людьми. Приезжает много туристов посмотреть на природу и знаковые места, но часто физически неготовые: ломают ноги, руки при падении, и каждый год отправляем вертолеты со службы спасения для эвакуации. Однако после появления регистрации и размещения поста спасателей в поселке Вижай по пути к перевалу, травматизм на маршрутах существенно снизился.

Вся регистрация проходит в спасательных центрах в Ивделе и в Екатеринбурге, каждое утро мне приходит сводка от единой дежурной диспетчерской службы: сколько туристических групп находится на маршрутах, на каких именно, сколько человек, детей в пути и даты их возвращения. Если ушла группа из 15 человек, и она не вернулась к обозначенному времени, мы сразу направляем технику, чтобы всех увезти. С годами мы отработали схему эвакуации, главное вовремя получить сигнал от туристов, почему и призываем регистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Сколько гостей в целом посещает муниципалитет?

— Если взять весь поток, который прошел через гостиницу «Ивдель» за 2024 год, это более 8,6 тыс. человек: многие проезжают транзитом в сторону Севера, обратно, и это потенциальный турист, которого мы должны заинтересовать, чтобы он вновь приехал к нам, но уже не по работе.

Это задача номер один, над которой мы работаем с департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. В январе департамент одобрил нашу заявку по строительству туристического информационного центра за более чем 8 млн руб., начнем реализацию проекта в 2025 году. Потенциальный турист сможет в нем получить информацию о наших достопримечательностях и точках притяжения, что побудит его вновь вернуться в Ивдель.

Ставлю задачу создавать условия для жителей муниципалитета, те же туры выходного дня, например, в Вижае построили средства размещения именно туристической направленности, чтобы люди могли туда заехать и отдохнуть на природе. Как дополнение к бюджету, активно прорабатываем введение туристического налога для того, чтобы те жители, которые останавливаются в средствах размещения, вкладывались в развитие инфраструктуры. Примерный доход от налога оцениваем в 860 тыс. руб.

Настало время, когда надо работать по каждому направлению. К сожалению, не от хорошей жизни мы сейчас цепляемся за туризм, в муниципалитете осталось не так много предприятий, даже те, которые зашли, «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) и «Полиметалл», они здесь на время, пока не отработаны запасы на месторождениях. Поэтому будем развивать каждое направление, которое поможет муниципалитету жить, привлекать туристов и зарабатывать деньги.

— В 2023 году СМИ сообщали о планах строительства глэмпингов и гостиницы на перевале Дятлова. На какой стадии реализации находится проект?

— Мы совместно с департаментом по развитию туризма создаем инфраструктуру в направлении перевала Дятлова, однако появление глэмпингов и гостиницы на самом объекте не планируется.

В 2023 году один из предпринимателей выиграл грант на 5 млн руб. и установил пять домиков в Вижае, это ближайшая точка до перевала, где останавливается 70% туристов.

Владелец турбазы возвел три таких же объекта в 75 км севернее — в сторону перевала. Они представляют собой утепленные юрты со столовыми и местами проживания на 14 и 20 человек. В самом Вижае можно разместить 30-40 туристов, и этих точек размещения на сегодня достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Появление глэмпингов и гостиницы на перевале не привело бы к значительному увеличению турпотока?

— Эксплуатация глэмпингов и гостиницы на перевале, в случае их строительства, была бы очень проблемна. Я поднимался туда в марте, если в низине на базе Ильича погода была -5°…-7°, чистое небо, ни ветерка, то на самом перевале дул сильный ветер. Я даже не снимал шлем, очки, потому что в лицо бил колючий ветер и снег. В этих условиях строить нерационально, этот объект потом надо обеспечивать теми же дровами и другими ресурсами.

Если начинать работать над этим маршрутом, то надо приводить в порядок дорогу от Вижая до поселка Ушма и строить мосты. Там две реки, мостов нет, и любой катаклизм природы перекроет проезд. Нам же важно не подвергнуть опасности туристов, которые иногда начинают штурмовать эти реки на машинах, что может стоить им жизни.

С обустройством дороги есть другая опасность — мосты приведут в Ушму, к самому большому по количеству прописанных манси поселку. Там проживает 20 представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), и дорогой мы вмешиваемся в их традиционный образ жизни. Большая часть представителей КМНС и так уже переехала в Ивдель, обустройство пути только ускорит этот процесс.

Да и сами манси не очень поддерживают тему этнотуризма, хотя она очень популярна. Был на мероприятии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ), они как раз заинтересованы в туристах, потому что нет других способов заработать деньги.

У народностей, не связанных с нефтью и газом, просто нет средств, они нигде не работают, едят ягоды, орехи, мясо, рыбу, которую поймают. У нас же работают «Святогор» и «Полиметалл», которые являются социальными партнерами, и ежегодно осуществляют поддержку манси, на протяжении года это порядка 6 млн руб., а их всего 138 человек.

Но наши наоборот не хотят привлекать туристов, уже устали от них. В 2023 году я предлагал рассмотреть вопрос по строительству в Ушме музея под открытым небом, чтобы гости могли познакомиться с представителями КМНС, увидеть их быт, отведать их кухни. Но манси сказали, что они не дадут ничего делать. На всех совещаниях говорят, что приезжие портят им жизнь, убивают зверя, рыбу, птицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспонаты краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Экспонаты краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетитель в зале краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Экспонаты краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Экспонаты краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетитель в зале краеведческого музея Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

— Отношение представителей КМНС отразилось на проекте по созданию этнографического центра, посвященного культуре народа манси, о котором сообщалось в 2023 году?

— Идеологом строительства этнографического центра был тогда еще исполнительный директор Ассоциации КМНС Свердловской области манси Егор Николаев. Были определенные вопросы к необходимости объекта, у меня они тоже возникли, так как в Ивделе уже работает историко-этнографический музей с постоянной выставкой.

Ассоциации КМНС было передано здание, но с 2014 года оно не эксплуатировалось и находилось в неудовлетворительном состоянии. Благодаря «Святогору» вложили в него 500 тыс. руб., сделали ремонт, установили водонагреватель, поменяли отопление, отремонтировали освещение и оборудовали в красивый центр. Сейчас им занимается представитель КМНС Наталья Курикова, там она работает в швейной мастерской, ремонтирует одежду и делает обереги по мансийской теме. В этом году подали заявку на приобретение интерактивной доски для тематических выставок для туристов. В принципе, мы получили два в одном: этнографический и туристический информационный центр.

По проекту в этнографическом центре предусматривались холодильники, планировалось принимать от манси дикоросы, шкуры для дальнейшей продажи, я тоже пытался начать эту тему, но они сразу сказали, что работают сами. У манси есть люди, которые скупают ту же клюкву и бруснику по 1,2 тыс. руб., приезжают в Ивдель и продают по 2,5 тыс. руб., также и по шишке, и по мясу. В принципе тема очень хорошая, принимать те же ягоды, орехи, лосятину по выгодной для манси стоимости и выпускать под единым брендом, но пока никто не готов.

— Как власти Ивделя участвуют в решении проблем манси?

— На территории муниципалитета проживает 138 манси, хотя по заявлениям их больше 160. Стараемся донести мысль, что те деньги, которые выделяют наши социальные партнеры, направлены в первую очередь для манси, ведущих традиционный образ жизни в лесу.

Мы оплачиваем проживание их детей в общежитии учебного заведения, проезд до места обучения и обратно, выплачиваем мини-стипендию в 5 тыс. руб. всем учащимся в училищах и институтах. Попросил экономический отдел проработать вопрос об освобождении от земельного налога манси, у которых есть земельные участки, организовать бесплатное питание детей в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте. Это меры поддержки именно для городских представителей КМНС.

Возникало много проблемных вопросов с манси, пока в 2023 году я не создал совет при главе по вопросам представителей КМНС. До этого нас обвиняли во всем, писали жалобы в министерство экономики области, губернатору, уполномоченному по правам человека, полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и главе государства.

Я не успевал реагировать, очень много жалоб улетело в Москву на тот момент президенту АКМНСС и ДВ Григорию Ледкову. На одном из совещаний в полпредстве он высказал негативное отношение к Свердловской области, именно по работе с манси. Мне очень не понравилось, нашел выход на него, организовали ВКС, попросил его поделиться опытом. Они порекомендовали создать совет и направили образцы с нескольких территорий. Мы взяли, разработали свой вариант и согласовали с Ассоциацией. С боем организовали первое заседание, когда не все поддерживали эту идею, причем мы включили в состав совета всех самых активных манси от каждого населенного пункта и руководителей общественных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Если говорить про производства, какие предприятия демонстрируют наибольшие темпы развития?

— На территории активно работают компании «Святогор» и «Полиметалл». В 2024 году «Полиметалл» открыли второе месторождение — Тамуньерское, на нем добывают чисто золото. Начали снова возить руду с Саумского месторождения, работы на котором ранее были приостановлены. «Святогор» по разработке перешел по большей части в Североуральский муниципальный округ, нашу территорию уже доработали, теперь они уходят под землю, будут добывать сырье шахтными методами.

На сегодня эти два предприятия работают, но мы понимаем, что это до момента полной выработки месторождений, потом они свернутся и уйдут.

— Снижение загрязнения рек Ивдель и Лозьва было одним из ключевых пунктов вашей программы развития муниципалитета. Как идет работа по этому направлению?

— По реке Лозьва завершили проект по строительству станции водоочистки за более чем 78 млн руб. в декабре 2024 года, чистую воду стали получать 3 тыс. потребителей в микрорайонах Ивдель-3 и Ивдель-4. В ноябре, после завершения работ, пригласили Роспотребнадзор, специалисты забрали пробы, которые по итогам анализа оказались идеально чистыми, никаких примесей. На сегодняшний день по Лозьве мы полностью закрыли вопрос.

По реке Ивдель работаем со «Святогором» с 2021 года. Проект пока находится на согласовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Известны примерные сроки, когда получится закрыть вопрос по качеству воды в реке Ивдель?

— Проект по установке дополнительного модуля очистки займет три года с момента прохождения экспертизы. Переход на скважины займет минимум пять лет, но к каждой скважине мы должны провести ЛЭП, поставить насосное оборудование, модули и сделать врезку в трубопровод. В 2022 году это оценивалось в 110 млн руб., сейчас стоимость работ выросла минимум в два раза, поэтому реализовать проект сможем только за счет участия в федеральных программах.

— Возвращаясь к теме производства, есть ли план по привлечению крупных инвесторов в муниципалитет, чтобы продолжить его развитие после выработки месторождений?

— Надеемся на развитие проекта «Урал промышленный — Урал полярный», направленный на строительство ключевых элементов транспортной и энергетической инфраструктуры для комплексного освоения минеральных богатств Полярного и Приполярного Урала.

Инфраструктура будет создана, в том числе на территории муниципального округа, с учетом потребности в энергоносителях мы теоретически можем на нее рассчитывать, но остается вопрос, будет ли проект реализован.

В любом случае с нами остается Ивдельское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ, входит в «Газпром трансгаз Югорск»), которое отсюда никуда не уйдет. Оно является самым большим предприятием, которое отчисляет налоги в местный бюджет. На территории работает «Урал-Норд», у них есть потенциал развития, они нашли новые залежи в районе поселков Екатериненка и Надымовка, сейчас занимаются переводом земель в категорию промышленных для продолжения разработки.

— Ивдельское ЛПУМГ и предприятия, которые являются социальными партнерами муниципалитета, испытывают нехватку специалистов?

— Практически во всех сферах есть дефицит кадров. На начало января на учете в центре занятости стояли 85 человек при нехватке минимум в 300 специалистов. В том же Ивдельском ЛПУМГ 715 рабочих мест, укомплектовано порядка 630. Сложная ситуация с дефицитом преподавательского состава в образовательных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Североуральский политехникум и филиал Уральского промышленно-экономического техникума помогают решить вопрос с кадрами?

— В 2024 году Североуральский политехникум выпустил 105 поваров, машинистов, портных, пекарей, слесарей, сантехников и работников котельных; Уральский промышленно-экономический техникум — 41 специалиста по направлению «Право и организация социального обеспечения». Из общего числа выпускников 70% остаются здесь и устраиваются на местные предприятия. К подготовке техников привлекаем Ивдельское ЛПУМГ, их специалисты приезжают раз в неделю, проводят занятия и вывозят группы на предприятие для обучения, готовя для себя новые кадры.

— Сколько человек работает в последней колонии в Ивделе, и планируется ли ее закрытие?

— Штат сотрудников колонии порядка 200 человек, некомплект около 20%. Среди сотрудников ИК-63 более 50% — женщины. В самой колонии находится в среднем 500 заключенных. Приходят этапы, уходят отсюда, и достаточно много отправляется на защиту нашей Родины.

Выступаю против, чтобы ее закрывали. Когда в 1996 году я начинал работать руководителем отряда государственной противопожарной службы МЧС России, в разных поселках и микрорайонах муниципалитета было 10 колоний, сегодня из них всех осталась одна.

Мы понимаем, что если сейчас ликвидируют ИК-63, то около 200 семей потеряют заработок и будут вынуждены искать новые места работы, трудиться по тем же вахтам в системе ГУФСИН. Кто получили право на пенсию и имеют жилье на большой земле уедут в Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск. Поэтому предполагаем, что будет большой отток населения.

— Помимо Ивделя муниципалитет включает в себя 26 населенных пунктов. Какие из них демонстрируют наибольшие темпы развития?

— Больше всего вкладываемся в Полуночное, самый населенный поселок муниципалитета, в нем проживает порядка 2 тыс. человек. Построили в нем футбольное поле, в 2023 году сделали новый хоккейный корт за 12,5 млн руб. в рамках социального партнерства с компанией «Святогор», в 2024 году положили асфальт на более чем 1 км дорог. Сейчас работаем по реконструкции водоснабжения поселка, чтобы уйти от лишних расходов. Ведем реконструкцию бывшего здания больницы, создадим в нем центр досуга. Там появится зрительный зал, несколько помещений для занятий секций, отдельные пространства для буфета и библиотеки. В цокольном этаже оборудуем тренажерные залы, душевые и раздевалки. Рассчитываем, что объект притянет людей, чтобы они оставались жить в поселке.

В Вижае появилось много новых домов. В 2023 году стоимость аренды участка там начиналась с 7,5 тыс. руб., на сегодня она составляет 246 тыс. руб. — людям интересно. Поселок используется как туристическая база, большая часть проживающих там приезжие. Работаем там над восстановлением электричества: в 2010 году в поселке полностью сгорела ЛЭП вместе с населенным пунктом. Когда заведем в Вижай электричество, хочется там сделать «Красную Поляну» 2.0. Сейчас работаем над этим с проектировщиком из Екатеринбурга, который будет заниматься разработкой туристического информационного центра.

Есть поселок Шипичный, он как Вижай и Бурмантово, но тем повезло больше, так как они расположены на пути к перевалу Дятлова. Шипичный хорошее место с точки зрения охоты, рыбалки, поэтому есть вероятность, что к нему появится интерес. Наш предприниматель 17 лет назад строил там туристическую базу и пытался еще тогда оживить населенный пункт после закрытия ИК-60, но в то время это не сработало. Сейчас возможно к этому вернуться. Лет 15 назад на базе в Вижае тренировалась сборная России по нахлыстовой рыбалке, и мы можем предложить нашу территорию для сборов. Но если Вижай ограничен тайменем, хариусом и щукой, то у Шипичного есть селедка, нельма, окунь, чебак, язь и лещ.

В поселке Оус был самый большой в России леспромхоз, раньше там проживало порядка 2 тыс. человек, сейчас — 700 жителей. Лесозаготовители продолжают работу на Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). Плюс в 50 км от него находится поселок Массава, два года назад туда заходили нефтяники и нашли запасы нефти. Объемы пока непонятны, но теоретически в районе поселка находится нефтяное месторождение. Ждем известий, в случае положительного результата это тоже точка роста.

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— Сколько населенных пунктов в ближайшей перспективе могут перестать существовать?

— Все мелкие поселки, в которых проживают представители КМНС, таких у нас шесть-семь, мы расселять не будем, потому что это места исконного проживания манси. Например, есть поселок Юрта Анямова, там проживает одна семья, но речи о прекращении его существования не идет. Не обсуждаем ликвидацию и других поселков, хотя в Лозьве, в которой была ИК-56 «Черный беркут» для «пожизненников», осталось всего две семьи.

— Расположение муниципалитета на границе Пермского края, Республики Коми и ХМАО влияет на развитие территории?

— Очень сильно, без Северного широтного коридора (СШК), который начал строить Эдуард Россель (губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах.— "Ъ-Урал"), а потом продолжил Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области в 2012-2025 годах.— "Ъ-Урал"), мы бы были тупиком. Сегодня же через нас идут транспортные потоки, благодаря чему открываются заправочные станции, новые средства размещения и точки питания.

— В декабре 2025 года завершится ваш первый срок на посту главы Ивделя. Какие ключевые вопросы округа удалось решить вашей команде за эти пять лет?

За 2024 год мы построили 19,4 км газопровода, полностью подготовили газорегуляторный пункт и начали подключать дома. На сегодня у нас около 270 заявок из 330 потенциальных потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Вы планируете вновь участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Ивделя? Если да, на каких направлениях сделали бы упор в последующие годы?

— Планирую участвовать в выборах. Большой объем работы в ближайшие 5-10 лет необходимо сделать в сфере ЖКХ, износ сетей составляет более 80%. В этом году подавали заявку по программе модернизации коммунальной инфраструктуры по четырем участкам на 18 млн руб., не прошли отбор, будем дозаявляться на 2026 год. Параллельно готовим сметы по замене сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, плюс ставим задачу по строительству третьей котельной в городе, модернизации котельной в Полуночном, Оусе и второй, самой большой котельной в Ивделе. Стоит задача по переселению более чем 400 семей, которые стоят в очереди на новое жилье.

Беседовал Василий Алексеев

Ивдельский муниципальный округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 20,7 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 16,9 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Ивделя составляет 521 км. В состав муниципального округа входят 27 населенных пунктов, включая административный центр. К ведущим предприятиям относятся компании «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК), «Полиметалл», Ивдельское линейно-производственное управление магистральных газопроводов (входит в «Газпром трансгаз Югорск»), на территории района развита лесная и деревообрабатывающая промышленность. Доходы бюджета Ивделя на 2025 год, согласно данным местной думы, планируется в объеме 1 млрд 458 млн руб., расходы — 1 млрд 478 млн руб.