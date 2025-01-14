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Избирательный сбор

В 11 муниципалитетах Свердловской области начал действовать туристический налог

С 1 января 2025 года в ряде муниципалитетов Свердловской области начал действовать туристический налог — дополнительная плата туристов за проживание в гостиницах, отелях, хостелах. Представители бизнеса с оптимизмом смотрят на новые меры. Эксперт не уверен, что турналог оправдан в небольших населенных пунктах.

Невьянск стал одним из муниципалитетов, где действует туристический налог

Невьянск стал одним из муниципалитетов, где действует туристический налог

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Невьянск стал одним из муниципалитетов, где действует туристический налог

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ноябре введение туристического налога одобрили в Екатеринбурге. Из 13 муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, его ввели Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Сысерть и Асбест. Помимо этого туристический налог собирают в Верхотурском, Новоуральском, Шалинском, Невьянском, Асбестовском и Сосьвинском муниципальных округах.

Во всех муниципалитетах налог начал действовать с 1 января и составляет 1% от суммы расходов на проживание туриста в средствах размещения(гостиницах, отелях, хостелах), но не менее 100 руб. в день.

Постепенно ставка будет повышаться на 1% каждый год, пока в 2029 году не достигнет 5% в день от стоимости средств размещения. Такой рост налоговой ставки регламентирован федеральным законодательством. Повышение ставки налога не запланировано в Верхней Пышме и Новоуральске.

От уплаты налога освобождены жители самих муниципалитетов в Верхней Пышме и Сысерти, льготы для детей действуют в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Сысерти. В Первоуральске и Сосьве от уплаты налога освобождают детей до семи лет и членов семей лиц, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно данным ФНС, налоговый период составляет один квартал, поэтому судить о собираемости и сумме налогов можно будет лишь через три месяца. Операторами налога являются сами средства размещения, а поступления от него в бюджет «не окрашены» — то есть могут быть потрачены на любые расходные статьи.

В некоторых муниципалитетах, одобривших меру, активно строятся новые средства размещения. В Верхотурье с 2023 года действует загородный клуб «Яблоневый сад», который включает в себя восемь некапитальных модульных домов и семь геокуполов. В Сысертском муниципальном округе уже созданы пляжная инфраструктура и круглогодичный спа-комплекс «Баден-Баден», который включает 51 номер в модульных некапитальных средствах размещения. В Новоуральске планируется открытие курорта «Баден-Баден» на озере Таватуй с 11-этажным зданием и «экодеревней». Полное возведение комплекса планируется к концу 2025 года.

«Туристическая инфраструктура должна развиваться в соответствии со спросом. И на это развитие нужны средства. Мы со своей стороны встречаем любую инициативу, направленную на развитие внутреннего туризма и туристической инфраструктуры, с оптимизмом»,— прокомментировали в пресс-службе «Баден групп» введение туристического налога.

В сентябре 2024 года в законодательном собрании Свердловской области считали введение туристического налога в регионе нецелесообразным. Тогда председатель комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отмечала, что у депутатов пока «нет ответов на многие вопросы», а мера может негативно сказаться на турпотоке, поскольку требует дополнительного администрирования и ведет к удорожанию средств размещения. Против введения туристического налога выступила Уральская ассоциация туризма, а представители отельеров отмечали, что у них нет технической возможности для его обслуживания.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что единой тенденции среди муниципалитетов в отношении туристического налога нет, а его введение может помочь в пополнении местных бюджетов, доходы которых снижаются последнее десятилетие.

Он добавил, что налог будут платить не только туристы, но и люди, приехавшие в муниципалитет в командировку или с бизнес-целями.

Заместитель директора департамента управления проектами АО «Корпорация развития Среднего Урала», доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХиГС Светлана Маковкина назвала «странным» введение туристического налога в тех муниципалитетах, где неразвита туристическая активность. Например, поездка в Сосьву или Асбест — «маршрут одного дня», поэтому у туриста будет возможность посетить несколько муниципалитетов за день, а остановиться в более крупном, таком как Екатеринбург. В целом такую консервативную меру регулирования Светлана Маковкина оценила скорее негативно из-за ее низкой гибкости, отрицательного отношения населения к налогам и текущего состояния экономики.

Анна Капустина

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