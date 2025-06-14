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Что известно о радиационном загрязнении в Иране после удара Израиля

Радиационное загрязнение в Иране. Главное

На ядерном объекте в иранском Натанзе зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение после ударов Израиля. Международное агентство по атомной энергии и власти Ирана подтверждают факт загрязнения, но расходятся в оценках его характера. В то же время Азербайджан начал проверку радиологического фона на границе с Ираном. Что известно о ситуации — в подборке «Ъ».

Что сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

  • Объект в Натанзе включает основной и экспериментальный заводы. Надземная часть экспериментального завода, где Иран производил уран с обогащением до 60% по изотопу U-235, была уничтожена.
  • Внутри ядерных объектов выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Загрязнение можно контролировать за счет мер радиационной защиты.
  • Глава МАГАТЭ готов как можно скорее посетить Иран для оценки ситуации и обеспечения безопасности. Организация готова направить экспертов для обеспечения полной защиты ядерных установок и продолжения их использования в мирных целях.

Что сказал представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

  • В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей.
  • Внутри объекта произошла небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Можно не опасаться утечки радиоактивных веществ.

Действия соседних стран

  • Власти Азербайджана организовали проверку уровня радиации на границе с Ираном, сообщил «РИА Новости» источник в госструктурах республики.
  • В Астаринский район — граница Азербайджана с Ираном — были направлены специалисты, которые изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан.

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