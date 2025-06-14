Что известно о радиационном загрязнении в Иране после удара Израиля

На ядерном объекте в иранском Натанзе зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение после ударов Израиля. Международное агентство по атомной энергии и власти Ирана подтверждают факт загрязнения, но расходятся в оценках его характера. В то же время Азербайджан начал проверку радиологического фона на границе с Ираном. Что известно о ситуации — в подборке «Ъ».

Что сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Объект в Натанзе включает основной и экспериментальный заводы. Надземная часть экспериментального завода, где Иран производил уран с обогащением до 60% по изотопу U-235, была уничтожена.

Внутри ядерных объектов выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Загрязнение можно контролировать за счет мер радиационной защиты.

Глава МАГАТЭ готов как можно скорее посетить Иран для оценки ситуации и обеспечения безопасности. Организация готова направить экспертов для обеспечения полной защиты ядерных установок и продолжения их использования в мирных целях.

Что сказал представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей.

Внутри объекта произошла небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Можно не опасаться утечки радиоактивных веществ.

Действия соседних стран