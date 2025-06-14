Израиль и Иран обменялись ракетными ударами
Онлайн-трансляция: жертвы, разрушения, заявления
Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. В ответ исламская республика выпустила сотни баллистических ракет. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».
13:34. Число погибших при ударе Израиля по Асадабаду на западе Ирана возросло до пяти, ранены семеро — власти провинции Хамадан.
13:15. Несколько автомобилей с израильскими дронами были найдены в Иране, сообщает агентство Nour News. Спецслужбы Ирана считают, что авто принадлежат шпионам, связанными с Моссадом, а дроны планировались для проведения операций на территории Ирана.
13:01. В Иране задержаны 19 человек после израильских ударов по местным объектам. Как заявила киберполиция Ирана, задержанные «нарушали общественное мнение, распространяли слухи и выражали поддержку Израилю» в соцсетях, а также фотографировали и снимали на видео промышленные и военные объекты.
12:55. Маджид Мусави назначен командующим ВКС КСИР Ирана вместо погибшего в результате атаки Ирана Амира Али Хаджизаде — ISNA.
12:53. ЦАХАЛ заявил, что убил 9 ведущих ученых иранского ядерного проекта. Среди них эксперты по ядерной инженерии и ядерной физике.
12:52. МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана 13 июня несколько раз подвергались атакам, сообщений о повышении уровня радиации не поступало.
12:50. Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает, что «Тегеран будет пылать», если Иран снова начнет наносить удары по Израилю, сообщает израильский 9-й канал.
12:49. 25% иранских ракет не были перехвачены системой ПВО Израиля — The Times of Israel.
12:46. Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в наступательных операциях, сообщает The Wall Street Journal.
12:42. Два человека погибли, пять пострадали в результате субботнего удара Израиля по городскому округу Асадабад на западе Ирана — ISNA.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
12:40. Иран заявил Франции, Британии и США, что в случае помощи Израилю их объекты на Ближнем Востоке станут целью для ударов, передает агентство Mehr.
12:33. Армия Израиля расширяет операцию на территории Ирана, сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
12:32. В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
12:31. Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани погибли в результате атак Израиля. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит иранское агентство IRIB.
12:30. Fars: Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке.
12:29. Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по Израилю. Следующей целью станут базы США на Ближнем Востоке — FARS.
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Последствия ответного удара Ирана по Израилю
12:29. Израиль за ночь нанес с помощью истребителей удары по десяткам объектам ПВО Ирана в районе Тегерана, заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
12:28. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США дали Израилю разрешение на атаки по Ирану. Это сделало бессмысленными дальнейшие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерным вопросам, добавил господин Багаи.
12:27. Иран начал четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.
12:26. Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по Израилю. Следующей целью станут базы США на Ближнем Востоке — иранское агентство FARS.
12:23. ВВС Израиля сбили несколько иранских беспилотников в районе Иудеи и Мертвого моря, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Иран нанес ответный удар по Израилю
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