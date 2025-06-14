Израиль и Иран обменялись ракетными ударами

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. В ответ исламская республика выпустила сотни баллистических ракет. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:34. Число погибших при ударе Израиля по Асадабаду на западе Ирана возросло до пяти, ранены семеро — власти провинции Хамадан.

13:15. Несколько автомобилей с израильскими дронами были найдены в Иране, сообщает агентство Nour News. Спецслужбы Ирана считают, что авто принадлежат шпионам, связанными с Моссадом, а дроны планировались для проведения операций на территории Ирана.

13:01. В Иране задержаны 19 человек после израильских ударов по местным объектам. Как заявила киберполиция Ирана, задержанные «нарушали общественное мнение, распространяли слухи и выражали поддержку Израилю» в соцсетях, а также фотографировали и снимали на видео промышленные и военные объекты.

12:55. Маджид Мусави назначен командующим ВКС КСИР Ирана вместо погибшего в результате атаки Ирана Амира Али Хаджизаде — ISNA.

12:53. ЦАХАЛ заявил, что убил 9 ведущих ученых иранского ядерного проекта. Среди них эксперты по ядерной инженерии и ядерной физике.

12:52. МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана 13 июня несколько раз подвергались атакам, сообщений о повышении уровня радиации не поступало.

12:50. Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает, что «Тегеран будет пылать», если Иран снова начнет наносить удары по Израилю, сообщает израильский 9-й канал.

12:49. 25% иранских ракет не были перехвачены системой ПВО Израиля — The Times of Israel.

12:46. Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в наступательных операциях, сообщает The Wall Street Journal.

12:42. Два человека погибли, пять пострадали в результате субботнего удара Израиля по городскому округу Асадабад на западе Ирана — ISNA.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 17 Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

12:40. Иран заявил Франции, Британии и США, что в случае помощи Израилю их объекты на Ближнем Востоке станут целью для ударов, передает агентство Mehr.

12:33. Армия Израиля расширяет операцию на территории Ирана, сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

12:32. В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

12:31. Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани погибли в результате атак Израиля. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит иранское агентство IRIB.

12:30. Fars: Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке.

12:29. Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по Израилю. Следующей целью станут базы США на Ближнем Востоке — FARS.

Фотогалерея Последствия ответного удара Ирана по Израилю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Следующая фотография 1 / 26 Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Смотреть

12:29. Израиль за ночь нанес с помощью истребителей удары по десяткам объектам ПВО Ирана в районе Тегерана, заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

12:28. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США дали Израилю разрешение на атаки по Ирану. Это сделало бессмысленными дальнейшие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерным вопросам, добавил господин Багаи.

12:27. Иран начал четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim.

12:26. Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по Израилю. Следующей целью станут базы США на Ближнем Востоке — иранское агентство FARS.

12:23. ВВС Израиля сбили несколько иранских беспилотников в районе Иудеи и Мертвого моря, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).