Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. По данным ЦАХАЛа, в операции «Восходящий лев» были задействованы более 200 самолетов, ударам подверглись свыше 100 целей. Погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери и ученые-атомщики. Иран заявил о готовящемся ответном ударе, а Вашингтон призвал Тегеран вернуться к заключению сделки. Самое важное на текущий момент — в онлайн-трансляции «Ъ».

14:47. В Израиле и Иране могут находиться до 500 граждан РФ, подсчитали в Ассоциации туроператоров.

14:45. «Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум сроком на 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — заявил президент США Дональд Трамп.

14:43. В Иране отменили все внутренние и международные авиарейсы — ТАСС.

14:35. Посольство Израиля в РФ опровергло сообщения о прекращении работы.

14:34. Израиль провел «отличную» атаку — Трамп.

14:20. Военные Ирана подтвердили гибель командующего военно-космическими силами КСИР.

14:14. Израильские ВВС нанесли еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.

14:12. Посольство Израиля в Москве сообщило о прекращении работы израильских дипмиссий по всему миру «в связи с недавними событиями» — РИА Новости.

14:11. Axios: удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев с одобрения США.

13:59. Власти Ирана ввели временные ограничения на доступ к интернету в связи с ситуацией в стране — иранское агентство FARS.

13:58. Министр обороны Израиля: мы должны готовиться к длительной операции.

13:57. Мощный и законный ответ Ирана на удар по территории исламской республики заставит Израиль пожалеть о сделанном — президент.

13:49. Как минимум 20 высокопоставленных командиров иранской армии убиты в ходе атаки Израиля, передает Reuters со ссылкой на источники.