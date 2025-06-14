Постпред Ирана при ООН: действия Израиля равносильны объявлению войны

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал действия Израиля «равносильными объявлению войны». Об этом он сообщил на на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны»— сказал господин Иравани (цитата по ТАСС).

На заседании Амир Саид Иравани также заявил о 78 погибших и более 230 пострадавших жителей Ирана в результате ударов Израиля. Среди пострадавших — женщины и дети.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил израильские власти в развязывании войны и пообещал, что Иран ответит на это. «Все считают, что против Израиля нужно применить силу. Применить силу. И сила будет применена… Пусть не думают, что они ударили и на этом дело закончится. Они начали это. Войну развязали они”,— сказал он.