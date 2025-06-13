Постпред Ирана в ООН сообщил о гибели 78 человек в результате ударов Израиля

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что не менее 78 человек погибли, более 230 получили ранения от ударов Израиля по Ирану.

По словам господина Иравани, подавляющее большинство среди пострадавших и погибших — мирные жители, в том числе женщины и дети. Он также добавил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны».

В ходе израильской операции «Нация львов», начатой в ночь на 13 июня, ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Вооруженные силы также нанесли десятки ударов по ядерным объектам Ирана, среди которых ракеты класса «земля-земля», пусковые установки и склады с вооружением.