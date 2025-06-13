КСИР: десятки баллистических ракет Ирана поразили цели в Израиле

Десятки баллистических ракет Ирана поразили стратегические цели в Израиле: военные центры и авиабазы, а также военно-промышленные объекты. Об этом говорится в заявлении КСИР со ссылкой на отчеты с мест, спутниковые снимки и перехваченные разведданные.

«Несмотря на заявления о перехвате, противник не смог отразить волны ракетных атак Ирана»,— сказано в сообщении (цитата по IRNA).

Ранее армия Израиля заявила, что Иран запустил менее 100 ракет, большинство из которых были сбиты. Телеканал N12 сообщал 150-200 о выпущенных ракетах и о 9 зафиксированных случаях падений ракет на территории Израиля. Власти также разрешили населению выйти из укрытий.