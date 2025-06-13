N12: с начала атаки Ирана на Израиль выпущено 150-200 ракет

С момента начала иранской операции «Правдивое обещание 3» по Израилю выпущено 150-200 ракет, сообщает израильский телеканал N12 . По данным вещателя, на территории страны зафиксировано 9 падений ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Согласно сведениям телеканала, во время первой атаки Иран выпустил по Израилю около ста ракет. При второй атаке — около 50 реактивных снарядов. N12 сообщает со ссылкой на источник, что вооруженные силы США в Израиле помогают отразить атаку Ирана.

Вместе с тем, по данным армии обороны Израиля, Иран запустил по территории страны менее 100 ракет, большинство из которых были сбиты или не достигли целей. Однако, отметили в ЦАХАЛ, есть и несколько попаданий. О последствиях этих попаданий информации пока нет. Армия обороны Израиля после обстрелов со стороны Ирана разрешила жителям страны выйти из укрытий.

Степан Мельчаков