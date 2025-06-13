Армия Израиля разрешила населению покинуть укрытия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после оценки ситуации разрешила жителям покинуть укрытия, сообщили в Telegram-канале ведомства. По словам официального представителя израильской армии Эфи Дефрина, Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство из которых сбиты.

По данным Эфри Дефрина, в сторону Государства Израиль было запущено две волны ракет класса земля-земля. Зафиксированы несколько попаданий в здания, некоторые из них от падений обломков после перехватов, добавили в израильской армии.

Ранее телеканал N12 сообщал о 150-200 ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля с начала операции «Правдивое обещание 3». По данным телеканала, на территории страны зафиксировано 9 падений ракет. По информации источника N12, вооруженные силы США в Израиле помогают отразить атаку Ирана.