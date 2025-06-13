Fox News: Израиль вынудил командиров ВВС Ирана собраться вместе перед атакой

Представитель израильских служб безопасности заявил Fox News, что Израиль обманом вынудил командиров иранских ВВС собраться в одном месте перед атакой еврейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По его словам, израильские спецслужбы получили определенные данные о командирах и использовали эту информацию, чтобы вынудить их собраться на совещание. «Мы знали, что это приведет к их встрече, но, что еще важнее, мы знали, как удержать их там»,— сказал собеседник телеканала. Он добавил, что удары оказались более успешными, чем ожидал Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов израильских ВВС погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По информации Reuters, погибли не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова