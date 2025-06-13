NDTV: в Индии могут приостановить полеты Boeing 787-8 Dreamliner после крушения

Власти Индии рассматривают приостановку полетов Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники. 12 июня самолет этой модели разбился на западе Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Chong / Reuters Фото: Tim Chong / Reuters

По словам собеседника телеканала, во время приостановки будет проведена проверка безопасности самолетов. Власти Индии и США ведут переговоры по этому поводу. Решение будет принято по итогам расследования причин авиакатастрофы. Кроме того, власти могут начать проверку Air India в отношении процедур авиакомпании по техобслуживанию самолетов.

На борту самолета авиакомпании Air India находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибли не менее 290 человек, свыше 60 человек госпитализированы. Из пассажиров самолета выжил только один человек.