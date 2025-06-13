Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении

Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии Вишваш Кумар рассказал, что выбрался из самолета через аварийный выход после крушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ministry of Home Affairs India / AP Фото: Ministry of Home Affairs India / AP

«Я не верю, что я выжил. Какое-то время я думал, что тоже умру»,— сказал 40-летний мужчина телеканалу DD News. По его словам, вскоре после взлета он почувствовал, что самолет будто замер в воздухе. Загорелись зеленые и белые огни на табло. Когда Вишваш Кумар открыл глаза после крушения, увидел погибших пассажиров и членов экипажа.

Он отстегнул ремень безопасности и выбрался из самолета. Он находился на сидении 11А рядом с аварийным выходом. Дверь на противоположной стороне самолета была заблокирована стеной здания, оттуда нельзя было выбраться. По словам медработников, мужчина не получил серьезных травм, только ожоги руки. Его доставили в больницу.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибли не менее 290 человек, свыше 60 человек госпитализированы.