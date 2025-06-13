Миллениалы затосковали по детству
В чем причина популярности ретроигр и кто обеспечивает спрос
«Танчики» девяностых и «Охота на уток»: россияне вновь погрузились в пиксельный мир ретроигр. Как рассказали “Ъ FM” владельцы нишевых магазинов и ретроклубов, спрос на приставки и консоли 1990-х — начала 2000-х растет. Причина, по их словам, в попытках взрослых вернуть себе ощущение детства. Насколько долговечен этот тренд? И как дорого обходятся ретро приставки и игры? Разбиралась Анна Кулецкая.
Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ
Нервы натянуты как струны, когда лицом к лицу сталкиваешься с главным боссом. За собранные монетки получаешь бесценные награды, а восьмибитные звуки уже намертво впитались в память. Причина, по которой спрос на ретроигры растет, — ностальгия. Именно это чувство подтолкнуло Виталия Ерошенко в 2022-м открыть в Москве ретро игровой клуб 1990-х и начала 2000-х: «Есть оригинальные приставки Dendy с картриджами, со всякими Mario, "Танчиками", Duck Hunt, Sega, PlayStation, Super Nintendo, Nintendo 64, Xbox Original. Телевизоры 1990-х годов пузатые, две-три сотни видеокассет: топовые "Терминаторы", "Хищники" с гнусавыми переводчиками девяностых. Основной костяк публики — это мужчины 30+, наверное, 85%.
Это именно то, что откликается у них внутри из детства, то, что давало им позитивные эмоции».
Для того чтобы создать ту самую атмосферу из девяностых в домашних условиях, есть несколько приемов. Например, маркетплейсы предлагают консоли или так называемые геймстики стоимостью меньше 2 тыс. руб. Они подходят для современных телевизоров, около 20 тыс. игр и джойстики в комплекте. Но оригинальные модели приставок стоят недешево, цена измеряется в десятках тысяч рублей, говорит основатель первого в России музея ретро видеоигр Павел Антиликатор: «Это всемирный тренд. Ретроигры имеют ценность, уже больше 15-20 лет считаются искусством, во всем мире очень большое внимание этому уделяется: и коллекционированию, и продвижению.
Даже сейчас очень много современных игр выходит, которые сделаны как бы в ретростиле. То есть эта индустрия живет очень активной жизнью. Появляется новое поколение молодых людей от 12 до 25 лет, к которым попадает эта информация из интернета. Им становится интересно, потому что это как феномен, как культурное явление. Сейчас огромное количество девайсов. Можно купить за 1 тыс. руб., можно за 70 тыс. руб. Все упирается в небольшой технический момент: игры, сделанные в 1980-90-х годах, правильно показывают на старом квадратном телевизоре».
Согласно данным из открытых источников, самые продаваемые игры на приставке Sega — с участием синего ежика Соника, способного бегать на сверхзвуковой скорости, в топ также входят Aladdin, Mortal Kombat и Pac-Man. Из игр на Dendy наиболее популярны «Братья Марио», Duck Hunt и «Тетрис». Некоторые персонажи, например, Марио и Соник вышли за пределы видеоигр и стали брендом. В 2007-м даже произошла коллаборация персонажей, они вместе появились в игре «Марио и Соник на Пекинской Олимпиаде».
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Но этот тренд на ретро приставки не может быть вечным, считает директор магазина видеоигр Dendy и автор канала «Магазин Dendy» Павел Повар: «Покупателей становится больше. Взлет наметился где-то с 2016 года, и он постепенно растет. Есть поколение 35-40 лет, которые, видимо, не доиграли в детстве, им не купили родители какие-то приставки, и у них сейчас появилась возможность, они их сейчас покупают. Что касается перспектив, я не уверен. Какое-то время это еще будет работать, пока это поколение 35-40 лет играет в эти игры. Думаю, еще лет десять тренд продержится, потом все. Потому что более молодые игроки уже все в телефонах».
В 2021-м раритетный запечатанный картридж Super Mario 64 был продан на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Сумма рекордной сделки превысила отметку в $1,5 млн. А ностальгия, которая шла в комплекте, была бесценна.
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