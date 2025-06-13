Трамп призвал Иран срочно заключить сделку по ядерной программе

По мнению президента США Дональда Трампа, еще есть время урегулировать конфликт между Ираном и Израилем дипломатическим путем. Глава государства призвал Тегеран заключить с США сделку по ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Больше никакой смерти, никакого разрушения — просто сделайте это, пока не стало слишком поздно»,— написал глава государства в соцсети Truth Social. Он считает, что предстоящие атаки сторон будут еще более жестокими.

Трамп заявил, что предупреждал Иран о последствиях эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы. «Я давал им шанс за шансом заключить сделку»,— добавил он. По словам президента, США производят самое смертоносное вооружение в мире, которым обладает в том числе Израиль. В дальнейшем Израиль получит еще больше американского оружия, и он умеет им пользоваться.

Сегодня ночью Израиль начал воздушную операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате ударов погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, при атаке пострадали 95 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова