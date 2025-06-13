Красный полумесяц: более 90 человек пострадали при ударах Израиля по Ирану

В результате атаки Израиля по Ирану пострадали 95 человек. Об этом заявил официальный представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

По словам господина Халеди, пострадавшие были доставлены в медучреждения. Еще 26 человек получили медицинскую помощь на месте. Кроме того, в результате атаки погиб спасатель иранского Красного полумесяца, пишет агентство.

Сегодня ночью Израиль начал воздушную операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова