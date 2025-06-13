Красный полумесяц: более 90 человек пострадали при ударах Израиля по Ирану
В результате атаки Израиля по Ирану пострадали 95 человек. Об этом заявил официальный представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Фото: Vahid Salemi / AP
По словам господина Халеди, пострадавшие были доставлены в медучреждения. Еще 26 человек получили медицинскую помощь на месте. Кроме того, в результате атаки погиб спасатель иранского Красного полумесяца, пишет агентство.
Сегодня ночью Израиль начал воздушную операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».