Самолет почти с 250 пассажирами разбился на западе Индии

Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии. Как следует из появившихся в соцсетях видеозаписей очевидцев, над местом крушения поднимается густой черный дым. NDTV со ссылкой на очевидцев сообщает о прибытии не менее дюжины карет скорой помощи.

News18 передает, что речь может идти о рейсе до Лондона авиакомпании Air India примерно с 250 пассажирами и членами экипажа на борту. Перевозчик сообщил в соцсети, что с рейсом 171 до лондонского аэропорта Гатвик «произошел инцидент» и что подробности уточняются.

Местные власти на данный момент подтвердили, что крушение потерпел пассажирский лайнер, на борту могут находиться 242 пассажира.