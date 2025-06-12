В Москве расписан День России

Цирковые шоу, музыкальные фестивали, речные прогулки и встречи на открытых верандах — в праздники московский бизнес приготовился к наплыву гостей. В этом году, по данным Ассоциации туроператоров, количество бронирований туров в столицу на этот период выросло на 8-12%. Их стоимость — от 11 тыс. руб. на человека. Развлечения в городе готовят по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На столичных бульварах и открытых сценах будут проходить постановки в рамках фестиваля «Театральный бульвар», до конца выходных продлится джазовый фестиваль в парке «Зарядье», саду «Эрмитаж» и на других площадках. Билеты почти распроданы, оставшиеся обойдутся в сумму от 4,5 тыс. руб. На ВДНХ проведут бесплатную экскурсию по Центральному павильону. Здесь можно будет посмотреть на произведения художников и скульпторов 1930-1950-х годов, а также работы современных мастеров на выставке #ТретьяковкаНаВДНХ.

Круизные компании подготовили особые маршруты по Москве-реке. Трехчасовая прогулка с ужином стоит от 3 тыс. руб., говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин: «Мы наблюдаем активный спрос на праздничные выходные. Теплоходы пойдут на спецрейсы, которые организованы ко Дню России. На них спрос также высок, уже забронировано порядка 80% билетов. Есть рейсы с просмотрами фейерверков. Также подготовлена музыкальная программа. Предлагаются речные поездки с ужином, дискотеками и так далее для развлечения гостей и жителей города. Время в пути — от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от места отправления и теплохода. Есть большие банкетные суда.

В этом году мы видим повышенный спрос, возможно, в связи с тем, что это длинные выходные, и с тем, что внутренний туризм в Москве развивается. Люди из регионов едут в столицу как в туристический центр».

В Москву на праздники чаще всего приезжают из соседних регионов, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и городов Урала, сообщает туроператор Fun&Sun. Большая часть путешественников — это семьи с детьми. Чтобы пообедать в популярных ресторанах в центре столицы, бронировать столик необязательно, заполняемость в дневное время стихийная, говорят владельцы общепита. А вот на вечер место лучше заказать заранее, особенно на верандах, уточняет ресторатор Никита Татаев: ««Мы, естественно, подготовили для наших гостей и гостей столицы различные активности. Озеленили все наши веранды, плюс у нас организовано караоке. Специальная программа будет длиться несколько дней. Мы выбрали гусарскую тематику, в День России будет у нас соответствующая вечеринка по историческим мотивам. Также работает летнее меню. На веранды есть спрос, там бронируют различные мероприятия. И мы надеемся, что все будет лучше, чем даже в прошлом году».

В честь праздника в Москве состоится более 460 мероприятий, сообщили в мэрии. Мастер-классы, выставки, концерты и интерактивные экскурсии подготовили большинство парков и музеев города.

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Юлия Савина